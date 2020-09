Solo Loop für Apple Watch: Im Zweifelsfall kleiner ordern

Die neuen Apple Watch-Armbänder, die Apple während der Präsentation der Apple Watch Series 6 vorgestellt hat, unterscheiden sich nicht nur optisch von den bislang verfügbaren Armbändern. Die elastischen Solo Loop-Ringe, die gänzlich auf Magneten, Schnallen und überlappende Verschlusselemente verzichten, sind auch in so vielen Größen wie kein anderes Apple Watch-Armband erhältlich.

Insgesamt bietet Apple 12 verschiedene Ausführungen des 50 Euro teuren Solo Loop und den 100 Euro teuren Geflochtenen Solo Loop-Armbandes an. Dies reduzieren sich, je nach Uhren-Größe, zwar auf nur noch neun Modelle (die Größen 1-9 für die Apple Watch 40mm und die Größen 4-12 für die Apple Watch 44mm), dennoch kam es in den vergangenen Tagen zu kleineren Bestell-Komplikationen.

Umtausch mit Armband und Uhr

Diese können bei falscher Wahl der georderten Größe ärgerlich sein, da Apple im Umtauschfall unter Umständen nicht nur das zu kleine bzw. zu große Band zurückfordert, sondern mit ihm auch die Apple Watch. Betroffenen Nutzer sehen sich anschließend dann wieder mit langen Wartezeiten konfrontiert.

Negative Nutzer-Erfahrungen auf die Apple nun mit einer überarbeiteten Größen-Schablone reagiert hat. Das PDF zum Drucken, Ausschneiden und Messen ist jetzt mit zusätzlichen Hinweisen versehen, die Nutzer dazu auffordern, sich im Zweifelsfall für die kleinere Größe zu entscheiden. Wer mit seinem Handgelenk also genau zwischen 7 und 8 auf der Skala der Größen-Schablone landet, bestellt sich die 7.

Solo Loop wird mit der Zeit länger

Im Support-Dokument #HT204665 („Tragen der Apple Watch“) weist Apple nun zudem darauf hin, dass das Solo Loop-Armband mit der Zeit an Länge zunimmt. Nutzer sollten darauf achten, dass die Bandgröße bequem aber eng am Handgelenk anliegt. „Das Solo Loop“, so Apple, „kann mit der Zeit länger werden“.

Die neuen Armbänder vom Typ Solo Loop und Geflochtenes Solo Loop lassen sich nicht mit allen Generationen der Apple Watch kombinieren sondern setzten mindestens eine Apple Watch Series 4 voraus.