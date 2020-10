Apples MTV: 24-Stunden Musiksender „Apple Music TV“ startet

Ohne große Vorankündigung hat Apple heute einen 24-Stunden Musiksender gestartet der sich über die Apple TV-Anwendung auf iPhone, Apple TV und Mac konsumieren lässt und an die goldenen Jahre von MTV erinnert. Apple Music TV werden ausschließlich Musikvideos laufen.

Deutsche Anwender, die jetzt freudestrahlend zur Apple TV-App navigieren wollen, können sich den Abstecher bis auf Weiteres jedoch sparen. Apple Music TV startet als Gratis-Angebot vorerst ausschließlich in den USA und ist für deutsche Nutzer nicht zu erreichen. Weder über den Browser noch über die Apple TV-Anwendung.

Wer sich, vielleicht mit Hilfe der einschlägigen VPN-Angebote dennoch am Zugang versuchen möchte, merkt sich die Webadresse apple.co/AppleMusicTV, die direkt in den entsprechenden Bereich der Apple TV-Anwendung weiterleitet.

PR-Maschine für eigene Inhalte

Das neue Video-Streaming-Angebot debütierte am Montagmorgen in den USA und feiert seinen Einstand mit dem Abspielen der 100 (in den USA) meistgespielten Songs aller Zeiten. Am kommenden Donnerstag, dies berichtet das Entertainment-Magazin Variety derzeit exklusiv, wird der neue Sender zudem die bevorstehende Alben-Veröffentlichung der neuen Bruce Springsteen-Platte „Letter to You“ bewerben.

Der Rockmusiker wird den Sender dafür komplett „übernehmen“ und zwischen Musikvideo-Blöcken seiner beliebtesten Hits, in Interviews über die Neuveröffentlichung plaudern, die Apple zudem mit einer exklusiven Dokumentation auf Apple TV+ begleiten wird.

Zu einem möglichen Deutschlandstart des Angebotes liegen uns zur Stunde noch keine Informationen vor. Wahrscheinlich ist, dass Apple gerade einen Testballon startet und in den USA erstmal Nachfrage und Akzeptanz eines neuen Musik-TV-Senders ermitteln will.