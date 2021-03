Coronavirus: So testet Rostock die Luca-App

„heute“, die Nachrichtensendung des Zweiten Deutschen Fernsehens hat sich in ihrem Deutschland-Magazin mit dem dem Rollout der Luca-Applikation in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt.

Auf knappen zwei Minuten hat man im eingebetteten Beitrag einen Blick in die Rostocker Altstadt geworfen, in der bereits über 800 Geschäfte und Einrichtungen auf die digitale Lösung zur Kontaktnachverfolgung setzen und zeigt den Einsatz der QR-Code-Lösung in Aktion.

Bei 800 Geschäften im Einsatz

Ähnlich wie zahlreiche Mitbewerber am Markt, arbeitet auch die Luca-Applikation mit dem Sormas-System der Gesundheitsämter zusammen und überträgt Aufenthalte der Nutzer verschlüsselt an eine zentrale Datenbank. Im Infektfall sollen sich so mögliche Begegnungen zurückverfolgen und alle (vielleicht infizierten) Personen kontaktieren lassen, ohne dafür auf die Auswertung handgeschriebener Listen angewiesen sein zu müssen.

Video: Rostock testet Luca-App



Neben Luca bewerben sich etliche iPhone- und Web-Anwendung um die Gunst der Entscheider in den 16 Bundesländern. Unter anderem stehen die MeldeApp, PassGo, recover, das Dascov-System, Darfichrein, die Hello Q!-Applikation, Pass4all, eGuest und das Check-In-System Restart20 zur Verfügung.

Ab April im flächendeckenden Einsatz

Auch Dank prominenten Kapitalgebern scheint sich Luca derzeit jedoch am schnellsten zu verbreitet. Die App, an der die Musiker der Fantastischen Vier eine Kapitalbeteiligung von über 22 Prozent halten, soll in Mecklenburg-Vorpommern ab April flächendeckend eingesetzt werden. Mecklenburg-Vorpommern wäre dann das erste Bundesland mit einer entsprechenden Lösung.

Auch Berlins regierender Bürgermeister, Michael Müller, soll Berichten der Boulevardzeitung BZ zufolge, daran arbeiten die Luca-App in der Hauptstadt an den Start zu bringen. Wann hier die entsprechende Entscheidung fallen wird ist allerdings noch unklar.