iPhone 12 mit Alu-Verfärbungen und Farbverlust

Spannende Bilder, die Juraj Hallon auf dem slowakischen Apple-Blog svetapple.sk veröffentlicht hat. In mehreren Foto-Galerien zeigt der Blogger, dass aktuelle iPhone-Modelle zum Verfärben neigen können und konzentriert sich dabei vor allem auf das rote Modell des diesjährigen Apple-Smartphones.

Bei diesem, das seinen Farbton nicht über die elektrolytische Oxidation von Aluminium bekommen hätte, sei das Nachlassen der Farbbeschichtung am sichtbarsten. Hier hätte sich die rote Farbe zuerst an den Kanten gelöst und zu einem unschönen Look geführt. Er selbst, so Juraj Hallon, habe das iPhone 12 schonend behandelt und sei mit diesem nicht anders als mit den Vorgänger-Geräten umgegangen.

Keine neue Beobachtung

Und auch zu diesen lassen sich in Apples Support-Foren mehrere Anwender-Berichte zu graduell einsetzendem Farbverlust aufspüren. Dies melden mehrere Anwender scheinbar unabhängig von Geräte-Generation und gewählter Farbe. So tauchen etwa in diesem Diskussionsstrang Fotos vom iPhone SE 2 oder dem iPhone 11 in Rot und in Grün auf, die mit einem deutlich sichtbaren Farbverlust zu kämpfen haben.

Unabhängig von Modell und Farbe

Unter Strich könnt ihr bei ähnlichen Beobachtungen also beruhigt sein. Falls auch ihre mit einer einsetzenden Farbuntreue zu kämpfen habt, dann seid ihr definitiv nicht allein mit der kosmetischen Schwäche, sondern gehört zu einer ganzen Handvoll Nutzer die irritiert nach der Ursache forschen.

Denn wodurch die Verfärbung genau ausgelöst wird, bleibt unklar. Da die Verfärbungen sowohl bei Geräten auftauchen, die stets nur mit Hüllen transportiert wurden als auch bei „nackt“ genutzten iPhone-Modellen scheint der Einfluss von UV-Lichtquellen auszuscheiden. Vor allem am Rahmen scheint der Farbverlust durch „mechanischen Verschleiß“ verursacht worden zu sein, lassen manche Bilder doch deutliche Abreibe-Spuren erkennen.