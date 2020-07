Corona-Warn-App: Bereits 300 Positiv-Codes ausgegeben

Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der Ende vergangener Woche im Livestream Fragen zur offiziellen Corona-Warn-App beantwortet hat, wurden mittlerweile rund 300 Positiv-Codes an Nutzer der Corona-Warn-App ausgegeben.

Die Codes, die im Anschluss an eine positive Covid-19-Diagnose erstellt werden und in der App eingegeben werden sollten, lösen Kontakt-Warnungen bei anderen Anwendern aus und halten diese zur Quarantäne bzw. der eigenen gesundheitlichen Überprüfung an. Nach Angaben der Tagesschau handelt es sich bei der Zahl jedoch um eine Schätzung.

Unklar ist, wie viele Nutzer ihre Codes letztlich auch in der App eingegeben hätten. Laut Spahn werden in jedem Fall einige tausend Bürger von der App informiert werden sein, dass es einen Risiko-Kotakt gegeben hat.

Stand heute zählt die deutsche Corona-Warn-App 15 Millionen Downloads und damit eine Million mehr als die vor einer Woche am 29. Juni ermittelten 14 Millionen.

Rund 300 Fälle über Warn-App gemeldet

Gesundheitsminister Spahn zur Corona-Warn-App