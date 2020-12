Calcvier: Taschenrechner als Zusatz-Tastatur

Die Installation der Calcvier-Applikation ist wie bei allen Drittanbieter-Tastaturen etwas umständlich. Nach dem Download aus dem App Store muss die App einmal geöffnet werden – anschließend wird man als Nutzer aufgefordert, in die Einstellungen des iPhones abzutauchen.

Hier navigiert man sich dann in den Bereich Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Tastaturen tippt auf „Tastatur hinzufügen“ und wählt „Calcvier“. Damit ist die Ersteinrichtung dann auch abgeschlossen und euer iPhone um einen neuen Trick bereichert.

Rechner-Tastatur in beliebigen Applikationen

So könnt ihr fortan in beliebigen Applikationen, also etwa in der Notizen-App, die angezeigte reguläre Tastatur mit einem Druck auf das Weltkugel-Symbol vorübergehend gegen die von Calcvier bereitgestellte Taschenrechner-Tastatur austauschen und diese zum schnellen Rechnen benutzen.

Beispiel: Ihr habt die Notiz-Anwendung offen und tippt hier gerade die Einkaufsliste für den bevorstehenden Baumarkt-Besuch ein. Allerdings seid ihre gerade überfragt, ob 14 Päckchen á 88 Schrauben für das Schrebergarten-Projekt ausreichen. Hier müsst ihr die Notizen-App nun nicht mehr verlassen, sondern wechselt einfach die Tastatur mit einem Druck auf die Weltkugel. Finger auflegen, kurz warten, dann Calcvier in der eingeblendeten Liste auswählen. Jetzt könnt ihr die 88 x 14 direkt in der Notizen-App multiplizieren. Nach Eingabe der Rechnung bleibt hier je nach aktiver Einstellung entweder die ganze Rechnung, oder lediglich das Ergebnis als Text stehen, die Tastatur lässt sich nun wieder wechseln.

Calcvier bietet sich vorübergehend zum kostenlosen Download an, funktioniert auch in der Nachrichten-App und kann den Griff zum Taschenrechner etwas bequemer machen. Bislang wurde die App für etwas über 4 Euro zum Kauf angeboten, aktuell kann der für iOS 14 optimierte Downdload gratis geladen werden. In-App-Käufe, Werbung oder Abos kennt die Applikation für iPhone, iPad und iMessage glücklicherweise nicht.