Corona: Neue Kontakttagebuch-App „Dein Tagebuch“ verfügbar

Nicht erst seit gestern empfehlen viele Experten, im Rahmen der COVID-19 Pandemie ein Kontakttagebuch zu führen – eine Lösung haben wir euch mit dem Kontakttagebuch von Stefan Trauth bereits im Oktober empfohlen.

Nun gibt es ein weiteres Pferd im Stall: Die neu veröffentlichet App Dein Tagebuch bietet die Möglichkeit, ein schlichtes Tagebuch auf dem iPhone zu führen. Entwickelt wurde „Dein Tagebuch“ von dem Team hinter dem Hassmelden-Angebot – ifun.de berichtete.

„Dein Tagebuch“ verspricht ein datensparsames Arbeiten. Sämtliche Daten des Nutzers werden nur offline auf dem Gerät selbst gespeichert. Die App erhebt keinerlei Meta- oder Nutzungsdaten und verzichtet auf den Einsatz von SDKs von Drittanbietern wie Facebook, Twitter oder Google.

Mit Anbindung ans Gesundheitsamt

Kernstück ist der implementierte Datenexport an das jeweils zuständige Gesundheitsamt. So kann jeder Nutzer – um Spam zu verhindern nur genau einmal – angeben, ein positives Testergebnis erhalten zu haben, und im Anschluss seine Postleitzahl angeben. Aus dieser wird das zuständige Gesundheitsamt ermittelt und eine vorformulierte E-Mail mit dem beigefügten Datensatz der Kontaktdaten kann (in einem standardisierten Datenformat) an das Gesundheitsamt übermittelt werden.

Zusätzlich sollen weitere Komfortfeatures die Nutzungshäufigkeit und -intensität erweitern: Die App kann dem Nutzer etwa intelligente Benachrichtigungen als Erinnerung schicken. Außerdem gibt die App Rückmeldung zum angegebenen Verhalten in bestimmten Kontaktsituationen: Wird beispielsweise vom Nutzer angegeben, keine Maske getragen zu haben, so ist der Eintrag mit einer entsprechenden Warnung versehen. Schließlich werden auch die aktuellen Corona-Fallzahlen sowie die Statistiken zu der Nutzung des Tagebuches angezeigt.