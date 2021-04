Corona-Warn-App: Check-In-Update kommt in dieser Woche

Nachdem Apple der um eine Check-In-Funktion erweiterten Corona-Warn-App aus Großbritannien erst kürzlich den Zugang zum App Store versagte, fingen auch hiesige Nutzer an zu Grübeln. Könnte sich die Entscheidung negativ auf die angekündigte Erweiterung der deutschen Corona-Warn-App auswirken, der bekanntlich ebenfalls eine Check-In-Funktion spendiert werden sollte?

Dem ist offenbar nicht so, wie aus Hintergrundinformationen hervorgeht, die Medienvertreter vor dem Wochenende zum weiteren Ausbau der offiziellen Corona-Warn-App der Bundesregierung zugesteckt bekommen haben.

So soll die App zur Kontaktnachverfolgung bereits mit ihrer nächsten Aktualisierung um die erwartete Check-In-Funktion ergänzt werden, mit der der staatliche Download den privatwirtschaftlichen Angeboten vom Schlag der Luca-App begegnet.

Die Check-In-Funktion im Video

 

Luca-QR-Codes sind kompatibel

Auch in der Corona-Warn-App wird das Feature dabei über das Abscannen eines QR-Codes realisiert, der vor Veranstaltungsgebäuden, öffentlichen Einrichtungen oder Restaurants platziert werden kann. Die Idee: Im Fall einer später auftretenden Covid-19-Erkrankung können Nutzer und Nutzerinnen so all jene Personen warnen, die zeitgleich im selben Gebäude eingecheckt waren und so auch Risiken übermitteln, die dem Bluetooth-basierten Contact Tracing der Corona-Warn-App vielleicht entgangen sind. Zu begrüßen ist: Die Corona-Warn-App soll auch die QR-Codes der Luca-App auswerten können.

Die aufgebohrte Applikation dürfte noch in dieser Woche zum Download bereitgestellt werden und soll, dies berichtet der SPIEGEL, bereits im Vorfeld der laufenden App Store-Prüfung, grünes Licht von Apple bekommen haben. Anders als bei dem abgelehnten Update in Großbritannien, das auf GPS-Daten zugreifen wollte, hat Apple gegen die Deutsche Umsetzung keine Datenschutz-Bedenken vorgebracht.

27 Millionen Downloads

Den jüngsten Kennzahlen (PDF) der Corona-Warn-App vom 15. April nach zählt die App inzwischen 27 Millionen Downloads. 12,2 davon wurden aus Apples App Store getätigt.