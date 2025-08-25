ChatGPT bevorzugt? Elon Musk klagt gegen Apple

Der Eigentümer von Tesla und X, Elon Musk, hatte ja bereits angekündigt, dass er sich und seine KI-Anwendung Grok benachteiligt fühlt und deswegen rechtliche Schritte gegen Apple einleiten wolle. Jetzt hat Musk sein Vorhaben offenbar in die Tat umgesetzt. Wie der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg News berichtet, hat der Unternehmer im Namen seines KI-Projekts xAI beim Bezirksgericht im texanischen Fort Worth Klage eingereicht.

Musk wirft Apple vor, die Einbindung von ChatGPT ins iPhone-Betriebssystem gezielt einseitig gestaltet und damit andere Anbieter von solchen Diensten benachteiligt zu haben. Die enge Zusammenarbeit zwischen Apple und OpenAI verhindere, dass alternative Chatbot-Apps im App Store die gleiche Sichtbarkeit erreichen könnten. Wer zentrale Funktionen dieser Art von Diensten nutzen wolle, müsse daher zwangsläufig auf das Angebot von OpenAI zurückgreifen – auch dann, wenn er andere Produkte bevorzugen würde.

Vorwurf eingeschränkter Wahlmöglichkeiten

Wettbewerber wie xAI würden somit keinen gleichwertigen Zugang zum Markt erhalten, was die Auswahl für Nutzer einschränke. Musks Anwälte sehen hier einen erheblichen Wettbewerbsvorteil für ChatGPT, da unzählige Anfragen von iPhone-Nutzern ausschließlich an diesen Dienst gingen. Zusätzlich wird Apple vorgeworfen, Konkurrenzanwendungen im App Store zu benachteiligen, indem diese beispielsweise niedriger in den Suchergebnissen platziert sind oder neue Versionen nur verzögert freigegeben werden.

Es ist davon auszugehen, dass sich die bevorstehende Auseinandersetzung über einen längeren Zeitraum hinzieht. Apple hat zweifellos Einfluss auf die Anzeige von Empfehlungen im App Store, dürfte sich jedoch nur schwer nachvollziehen lassen, inwieweit sich dies die Ranglisten des App Store auswirkt. Bezüglich der direkten Integration von ChatGPT in iOS bleibt ohnehin abzuwarten, ob und auf welche Art und Weise sich Apple hier für weitere Anbieter öffnet.