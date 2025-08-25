Noch zwei Wochen bis zur Vorstellung
iPhone 17: Einladungen und Event-Infos wohl schon diese Woche
So langsam befinden wir uns auf der Zielgeraden mit Blick auf die Vorstellung der neuen iPhone-Modelle und die Freigabe von iOS 26 & Co. Wir gehen davon aus, dass Apple im Laufe dieser Woche konkretere Informationen zum diesjährigen Zeitplan veröffentlicht – oder einfach nur bestätigt, was wir ohnehin schon erwarten.
Man kann es ja mehr oder weniger als gesetzt betrachten, dass Apple das iPhone 17 am 9. September offiziell vorstellt. An diesem Datum gibt es nicht mehr viel zu rütteln. Apple legt den Termin für sein iPhone-Event ja schon seit Jahren nach Möglichkeit in die zweite Septemberwoche. Uns liegen Informationen aus Kreisen der deutschen Mobilfunkanbieter vor, denen zufolge sich diese auf eine Ankündigung an diesem Tag vorbereiten.
Der weitere Ablauf dürfte dann wie üblich ausfallen: Auf die Ankündigung zu Wochenbeginn folgt der Vorbestellungsstart am Freitag, dem 12. September. Eine Woche später gehen die neuen Geräte dann am Freitag, dem 19. September, in den Verkauf.
Apple lädt gerne exakt zwei Wochen vorab ein
Wenn es beim Termin für das iPhone-Event am 9. September bleibt, wird dieser Termin vermutlich bereits am morgigen Dienstag bekanntgegeben. Apple hat seine Einladungen an Medienvertreter in der Vergangenheit gerne exakt zwei Wochen vor der Veranstaltung verschickt. Darauf ist allerdings kein Verlass, ab und an wurde auch mit bis zu einer Woche weniger Vorlaufzeit eingeladen.
In den vergangenen beiden Jahren lief hier alles nach Schema X. Apple hat das iPhone 15 am 12. September 2023 und das iPhone 16 am 9. September 2024 vorgestellt. Die offizielle Ankündigung der beiden Apple-Events wurde jeweils exakt zwei Wochen davor ausgegeben. Die Einladungen zur Präsentation des iPhone 15 hatte Apple am 29. August 2023 verschickt und der Termin der Vorstellung des iPhone 16 wurde am 26. August 2024 von Apple bekanntgegeben.
Auch in diesem Jahr dürfte die Veranstaltung wieder um 19 Uhr beginnen und live auf YouTube und der Apple-Webseite zu sehen sein.
