ChatGPT dominiert App-Store-Charts und Empfehlungen

Die vom Grok-Eigentümer Elon Musk angekündigten rechtlichen Schritte lassen Apple offensichtlich kalt. Der iPhone-Hersteller wirbt weiterhin beinahe täglich für die Qualitäten anderer KI-Angebote, insbesondere wird hier regelmäßig die ChatGPT-App erwähnt. So hat uns das App-Store-Team beispielsweise gestern „3 KI-Apps, die wir lieben“ präsentiert, neben ChatGPT waren hier Perplexity und Claude vertreten. Heute nimmt im Heute-Bereich des App Store für iOS erneut ChatGPT die Rolle des Tagestipps ein. Diesmal will Apple mit fünf Tipps für KI-gestützte Lebenspläne zur Nutzung der App animieren.

Man könnte meinen, Apple will Elon Musk bewusst provozieren, nachdem dieser dem App-Store-Betreiber vorgeworfen hat, dass es konkurrierenden KI-Unternehmen von OpenAI nicht möglich sei, den ersten Platz in den App-Store-Charts zu erreichen.

Zwischen ChatGPT und Grok ist in den App-Store-Charts derzeit noch jede Menge Luft. Wenn man die Rangliste für die im deutschen App Store angebotenen Gratis-Apps abruft, liegt ChatGPT derzeit auf dem ersten Platz, während sich Grok fast schon abgeschlagen auf Rang 102 befindet.

Teilweise zwei Grok-Updates pro Tag

Die hinter der Grok-App stehenden Entwickler geben sich derweil alle Mühe, den Leistungsumfang und das Nutzererlebnis ihrer App zu verbessern. Allein über die letzte Woche hinweg hat die App mehr als zehn Updates gesehen. Dies vor Augen darf man sich natürlich fragen, ob hier ein Teil der neuen Funktionen nicht einfach zu schnell rausgehauen wurde, was nun eine Vielzahl von nachträglichen Korrekturen erforderlich macht.

Zu den umstrittenen Funktionen des KI-Angebots gehören neben dem nicht unbedingt jugendfreien „Spicy-Mode“ auch verschiedene virtuelle Begleiter, die sich optisch und vor allem in Worten teils sehr freizügig und provokant geben.

Mit der neu veröffentlichten App-Version 1.154 korrigieren die Grok-Entwickler zur Abwechslung mal nicht nur Fehler der vorherigen Versionen, sondern geben der Anime-Figur Ani und dem „bösen Bär“ Rudi ein paar neue Outfits mit auf den Weg.