Chamberlain nimmt HomeKit-Bridge aus dem Programm

Die Einstellung des MyQ HomeKit-Gateway hat der Hersteller dem US-Magazin The Verge gegenüber mit mangelnder Nachfrage begründet. In den fünf Jahren seit dem Verkaufsstart hätten nur ein Prozent aller MyQ-Nutzer ihre System mithilfe der Box an HomeKit angebunden. Mit ein Grund dürfte hier der vergleichsweise hohe Preis des Zubehörs sein, für das HomeKit-Gateway musste man zwischen 70 und 90 Dollar zusätzlich aufbringen.

Chamberlain nimmt sein als Zubehör erhältliches MyQ HomeKit-Gateway aus dem Programm. Die kleine Box, mit deren Hilfe man die MyQ-Garagentor-Antriebe des Herstellers auch an HomeKit anbinden konnte, war bislang zwar ohnehin nur in den USA erhältlich. Mit dem Schritt ist nun aber besiegelt, dass Besitzer der Torantriebe von Chamberlain hierzulande nicht mehr auf eine offizielle HomeKit-Lösung zum Nachrüsten warten müssen.

