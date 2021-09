Meross HomeKit-Garagentoröffner für bis zu 3 Tore ausprobiert

Seit vergangener Woche hat Meross einen neuen HomeKit-Garagentoröffner im Programm. Das Gerät kann nun bis zu drei Torantriebe steuern und ist mit einer externen Antenne für besseren WLAN-Empfang ausgestattet. Wir haben die ursprüngliche, einfachere Version des Meross-Garagentoröffners bereits ausführlich besprochen und werfen nun einen Blick auf die große Version.

Vorab wollen wir nochmal betonen, dass es sich hier quasi um eine zusätzliche Fernbedienung für einen vorhandenen Garagentorantrieb handelt. Das Gerät wird wie ein Tastschalter mit dem Antrieb verbunden, lässt sich dann aber über HomeKit und die App des Herstellers bedienen.

Ab Werk ist der neue Meross-Toröffner für die Steuerung von zwei Toren vorbereitet. Optional kann noch ein Kabelset für ein drittes Tor erworben werden. Ihr müsst allerdings beachten, dass alle Tore per Kabel an das Hauptmodul angeschlossen werden, somit eignet sich das Gerät für mehrere Tore nur dann, wenn die einzelnen Antriebe per Kabel erreichbar sind. Grundsätzlich macht das neue Meross-Modul vor allem wegen der verstellbaren externen Antenne einen besseren Eindruck als der Vorgänger, diese kann allerdings auch nicht zaubern: Wenn ihr mit dem iPhone kein stabiles WLAN in eurer Garage hat, wird auch der Meross-Öffner nicht funktionieren.

Detaillierte Konfiguration über die Meross-App

Anschluss und Installation verlaufen mit dem einfachen Garagenöffner von Meross vergleichbar. Anders läuft es allerdings mit Blick auf die Konfiguration und HomeKit-Integration. Auch wenn sich der Öffner per QR-Code direkt in HomeKit integrieren lässt, kommt ihr um die App des Herstellers nicht herum. Nicht nur, weil euch hier wichtige Konfigurationsoptionen zur Verfügung stehen (lest dazu ebenfalls unseren alten Review), sondern auch wegen der Unterscheidung zwischen den drei optionalen Toren und der Installation von Firmware-Updates.

Das erste, und vermutlich bei allen zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt befindlichen Geräten verfügbare Firmware-Update ist besonders ärgerlich. Hier wird die Integration in HomeKit generell überarbeitet und in der Folge müsst ihr das Gerät danach neu integrieren beziehungsweise die zuvor eingerichteten Tore entfernen. Verzichtet also bei der Ersteinrichtung erstmal auf jegliche Konfiguration und schaut, dass ihr zuerst die neueste Firmware aktualisiert. Ist der Toröffner danach nicht mehr ansprechbar, so müsst ihr ihn in der App beziehungsweise in Home entfernen und neu einrichten.

Bis zu 3 Garagentore separat per App bedienbar

Mit der neuesten Firmware fungiert der Garagentoröffner von Meross dann quasi als Hub, der bis zu drei Tore mit separaten Schaltern in der Meross-App und HomeKit bereitstellen kann. Ob die Tore angezeigt werden, regelt ihr über die Einstellungen in der Meross-App. Achtet hier auch auf die Schalter für Aktivitätsbenachrichtigung oder „Überstundenwarnung“ – letzteres schickt euch Hinweise, wenn das Tor für eine bestimmte Zeit geöffnet ist.

In der Meross-App lässt sich bei der neuen Version des Öffners auch ein Signalton beim Schließen des Tors aktivieren. Wir fanden die lauten Piepstöne allerdings nervig und verzichten darauf.

Abgesehen von den oben erwähnten spezifischen Funktionen arbeitet der neue Meross-Garagentoröffner wie sein Vorgänger. Schön an der HomeKit-Integration ist, dass die Torschalter nicht nur in der Home-App, sondern sofern es benutzt wird auch auf dem CarPlay-Dashboard angezeigt werden, wenn man sich dem Zuhause nähert oder wegfährt.

Die offizielle Preisempfehlung für den neuen HomeKit-Garagentoröffner von Meross liegt bei 69,99 Euro. Dieser Preis lässt sich aktuell mit einem 20-Prozent-Rabattgutschein zum Anklicken auf 56 Euro senken. Das einfachere Standardmodell mit HomeKit ist mit Rabattgutschein aktuell für 40 Euro zu haben.