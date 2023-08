Google übernimmt komplett: Fitbit-App verliert Restidentität

Fitbit startete vor 16 Jahren in den Markt und war der erste Anbieter, der Schrittzähler mit iPhone-Anbindung offerierte. Inzwischen sind alle aktuellen Apple-Smartphones selbst in der Lage die tagtäglich zurückgelegten Schritte zu zählen – damals waren die Hosentaschen-Tracker und die Armbänder der Fitness-Spezialisten jedoch nahezu konkurrenzlos am Markt.

Zuletzt etwa machte Google den Login per Google-Konto zur Pflicht und kündigte an die Anmeldung über die vorhandenen Fitbit-Konten langfristig nicht mehr akzeptieren zu wollen .

Der Kritik von Datenschützern zum Trotz – diesen sahen in der Unternehmens-Übernahme vor allem einen Griff nach Gesundheitsdaten – setzte Google den Kauf von Fitbit 2021 wie geplant um und ist seither dabei die Quantified-Self-Produkte FitBits nach und nach in das eigene Angebot zu überführen.

