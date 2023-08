iPhone 15: Apple-Event steigt wohl am 13. September

Um die Vorstellung neuer iPhone-Modelle vorauszusagen braucht es keine hellseherischen Fähigkeiten. Als Faustregel gilt seit Jahren: Apple wählt wenn möglich die zweite volle Septemberwoche und entscheidet sich in dieser in der Regel für einen Dienstag oder Mittwoch, um die jeweils neueste Geräte-Generation in den Markt einzuführen.

Nur noch 40 Tage Wartezeit

In diesem Jahr wäre also die 37. Kalenderwoche prädestiniert, zur Auswahl stünden hier Dienstag der 12. September und Mittwoch der 13. September. Auch der anschließende Ablauf ist bekannt: Nach der Präsentation der neuen iPhone-Modelle lädt Apple am sich anschließenden Freitag zur Vorbestellung, am Freitag in der Woche darauf werden die ersten Geräte ausgeliefert und der Ladenverkauf in den Apple-Store-Filialen läuft in den wichtigsten Märkten weltweit an.

Wie es nun aus Kreisen amerikanischer Mobilfunk-Anbieter heißt, soll Apple in diesem Jahr den 13. September für die Vorstellung des iPhone 15 ausgewählt haben – damit würde das Apple-Event bereits in 40 Tagen starten.

13. September gilt als gesetzt

Wegen der Ankündigung eines wichtigen Smartphones, heißt es in der Gerüchteküche, würden mehrere Mobilfunkanbieter ihre Mitarbeiter darum gebeten haben, sich am 13. September keinen freien Tag zu nehmen, sondern zum Dienst zu erscheinen.

Apple wird in diesem Jahr das iPhone 15 in den Markt einführen, das vor allem auf Neuerungen im Geräte-Inneren setzen wird. Erwartet werden ein neues Kamera-System, eine deutlich reparaturfreundlichere Anordnung der verbauten Komponenten, ein neues Akku-Format, neue Geräte-Farben, ein dünnerer Geräte-Rahmen, eine frei konfigurierbare Action-Taste und ein neuer Material-Mix.

Neben dem iPhone 15 dürfte Apple auch neue Modelle der Apple Watch und der Apple Watch Ultra präsentieren.