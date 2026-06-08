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Digitalisiert und verwaltet Karten und Dokumente

Cards+ 2.0 erweitert digitale Dokumentenmappe deutlich
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Die iPhone-Applikation Cards+ steht ab sofort in Version 2.0 bereit und erhält damit ihr bislang umfangreichstes Funktionsupdate. Die Anwendung richtet sich an Nutzer, die Ausweisdokumente, Versicherungskarten, Mitgliedsausweise oder andere wichtige Unterlagen lokal auf dem iPhone verwalten möchten.

Cards Plus Perso

Als wir die in Stuttgart entwickelte App im vergangenen Sommer vorgestellt haben, überzeugte Cards+ vor allem durch ihren Fokus auf Datenschutz. Sämtliche Dokumente werden verschlüsselt direkt auf dem Gerät gespeichert. Auf eine Cloud-Anbindung und laufende Abogebühren verzichten die Entwickler bewusst.

Verbesserte Anzeige für Karten und PDFs

Mit Version 2.0 wurde insbesondere die Dokumentenansicht überarbeitet. Die integrierte Live-Text-Funktion steht nun direkt innerhalb der Kartenansicht zur Verfügung. Dadurch lassen sich erkannte Inhalte einfacher markieren, kopieren oder durchsuchen.

Neue Karte Cards Plus

Zudem können gespeicherte Bilder und PDF-Dokumente jetzt direkt gezoomt und verschoben werden. Nach Angaben der Entwickler wurden auch die PDF-Darstellung und deren Bedienung grundlegend überarbeitet. Dokumente sollen flüssiger dargestellt werden und sich künftig ähnlich wie normale Bildkarten verhalten. Ergänzend lässt sich der Zoomfaktor über die Zoom-Anzeige unmittelbar zurücksetzen.

Auch die Verwaltung von Ordnern wurde angepasst. Nutzer können Ordnerbilder komfortabler auswählen, zuschneiden oder direkt mit der Kamera aufnehmen. Darüber hinaus wurden Menüs, Teilen-Funktionen und Hilfebereiche überarbeitet. Zahlreiche Detailverbesserungen sollen dafür sorgen, dass Karten, PDFs und Ordner innerhalb der Anwendung einheitlicher bedient werden können.

Cards Plus Settings

Alternative zu Wallet-Karten und Kundenkarten-Apps

Cards+ verfolgt dabei einen anderen Ansatz als Angebote wie WalletWallet. Der kostenlose Webdienst erzeugt aus QR- und Barcodes digitale Karten für Apples Wallet-App und richtet sich vor allem an Nutzer, die Kundenkarten oder Eintrittskarten zentral in Apple Wallet verwalten möchten.

Cards+ dagegen ersetzt keine Wallet-Karten und erstellt auch keine .pkpass-Dateien. Stattdessen dient die Anwendung als persönliche Dokumentenmappe für Ausweise, Versicherungsscheine, Impfpässe oder ähnliche Unterlagen, die sich nicht ohne Weiteres in Apple Wallet integrieren lassen. Damit ergänzt Cards+ Lösungen wie WalletWallet eher, als mit ihnen zu konkurrieren.

Die Basisversion von Cards+ bleibt weiterhin kostenlos nutzbar. Wer zusätzliche Karten, Offline-Texterkennung oder Backup-Funktionen benötigt, kann diese per Einmalkauf freischalten. Ein Abo oder eine Registrierung sind weiterhin nicht erforderlich.

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Cards plus – Digitale Wallet
Cards plus – Digitale Wallet
Entwickler: Oliver Lieven
Preis: Kostenlos+
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08. Juni 2026 um 16:51 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Praktisch nur mal sollte für alles die 2,99 einmal ausgeben so kann man auch Bilder importierten die man vorher bearbeitet hat

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  • Schade, ein export (bei dieser App ins Wallet) ist für mich immer ein Must-Have, möchte ja nicht irgend wann in einem Abomodell stranden.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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