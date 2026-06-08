Mediatheken-Suche: Vavideo jetzt auch für den Mac

Die Mediatheken-Suchmaschine Vavideo steht jetzt auch als eigenständige Anwendung für den Mac bereit. Nachdem die App erst Anfang März für iPhone und iPad veröffentlicht wurde, folgt nun eine speziell an macOS angepasste Version, die den bekannten Funktionsumfang um zusätzliche Möglichkeiten für den Download und die Verwaltung von Videoinhalten erweitert.

Vavideo bündelt die Inhalte zahlreicher öffentlich-rechtlicher Mediatheken in einer zentralen Suchoberfläche. Nutzer können damit Sendungen, Filme, Dokumentationen und Nachrichtenangebote verschiedener Sender durchsuchen, ohne die einzelnen Mediatheken separat aufrufen zu müssen. Unterstützt werden unter anderem die Angebote von ARD, ZDF, ARTE, 3sat sowie die Mediatheken der regionalen Rundfunkanstalten.

Downloads direkt aus der Anwendung verwalten

Im Mittelpunkt der Mac-Version stehen Funktionen, die sich insbesondere an Nutzer richten, die Inhalte lokal sichern möchten. Videos lassen sich direkt aus der Anwendung heraus in unterschiedlichen Qualitätsstufen herunterladen. Dabei übernimmt Vavideo automatisch die Benennung der Dateien und legt diese in passenden Ordnerstrukturen ab. Die Sortierung orientiert sich an Sendungsnamen und Episodentiteln, wodurch die spätere Verwaltung erleichtert werden soll.

Zusätzlich integriert die Anwendung einen eigenen Downloadmanager. Dieser bietet einen Überblick über laufende, abgeschlossene und unterbrochene Downloads. Nutzer müssen dafür keine zusätzliche Software einsetzen und können den Status ihrer Videodateien direkt innerhalb der App verfolgen.

Die Bedienoberfläche wurde zugleich an die typischen Konventionen von macOS angepasst. Menüs und Navigation unterscheiden sich daher von der iPhone-Version, während die grundlegenden Funktionen erhalten bleiben.

Bekannte Suche erhält neue Funktionen

Die zentrale Suche bleibt das Kernstück von Vavideo. Darüber hinaus stehen eine Senderübersicht, thematische Kategorien sowie ein integriertes Fernsehprogramm zur Verfügung. Ergänzend werden zu Suchtreffern Informationen wie Laufzeit, Ausstrahlungsdatum und Verfügbarkeit angezeigt.

Parallel zur Veröffentlichung der Mac-Version wurde auch die iPhone-App aktualisiert. Mit Version 1.3 lassen sich Suchergebnisse und direkte Videoverweise nun einfacher teilen. Damit wird eine Funktion erweitert, die bereits bei der Veröffentlichung der mobilen Anwendung zu den häufig genutzten Bestandteilen gehörte.

Wir hatten Vavideo zuletzt im Frühjahr vorgestellt, als die langjährige Web-Anwendung erstmals als native iPhone-App erschien. Bereits damals positionierte sich das Angebot als zentrale Anlaufstelle für die mediathekübergreifende Suche und als Alternative zu MediathekView. Die nun verfügbaren macOS-Version ist Bestandteil des kostenfreien Universal-Downloads für iPhone, iPad und Mac.