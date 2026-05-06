WalletWallet: Eigene Apple-Wallet-Karten selbst erstellen

Mit iOS 27 arbeitet Apple offenbar selbst an einer Funktion zum Erstellen eigener Wallet-Karten. Die Funktion soll es künftig ermöglichen, Mitgliedsausweise, Eintrittskarten oder Kundenkarten selbst in Apple Wallet anzulegen, auch wenn der jeweilige Anbieter keine offizielle Wallet-Unterstützung anbietet.

Bis Apples neue Funktion jedoch verfügbar ist, muss man sich bei Bedarf mit Drittanbieter-Angeboten weiterhelfen, die genau diese Lücke schließen. Ein junges und durchaus sehenswertes Angebot ist „WalletWallet“. Der kostenfreie Webdienst erstellt aus vorhandenen QR- und Barcodes digitale Wallet-Pässe für das Apple Wallet direkt im Browser.

QR- und Barcodes ohne Zusatz-App nutzen

Der Dienst richtet sich an Nutzer, die ihre Kundenkarten oder Tickets bislang über Screenshots, PDFs oder separate Anwendungen verwalten müssen. Laut Entwickler entstand die Idee aus einem alltäglichen Problem. Ein Händler stellte zwar einen Barcode für die Kundenkarte bereit, verlangte dafür aber die Installation einer gesonderten App. WalletWallet soll diesen Umweg vermeiden.

Die Nutzung funktioniert vergleichsweise einfach. Nutzer laden einen Barcode oder QR-Code hoch oder geben die Daten manuell ein. Anschließend lassen sich Titel, Farben und optionale Logos festlegen. Danach erzeugt der Dienst eine .pkpass-Datei, die sich direkt in Apple Wallet importieren lässt.

Technisch interessant ist dabei vor allem die Signierung der Pässe. Apple akzeptiert Wallet-Dateien nur dann, wenn diese mit einem gültigen Entwicklerzertifikat signiert wurden. Genau an dieser Stelle scheitern viele einfache Eigenlösungen. WalletWallet übernimmt diesen Schritt automatisch und erstellt so kompatible Wallet-Karten ohne zusätzliche Softwareinstallation.

Die erzeugten Karten bleiben allerdings statisch und aktualisieren sich nicht automatisch wie offiziell angebundene Wallet-Pässe großer Anbieter.

Apple beschränkt Wallet weiterhin bewusst

Der Hintergrund solcher Projekte liegt auch in Apples bisheriger Strategie. Anders als Google Wallet erlaubt Apple bislang keine direkte Erstellung eigener Karten innerhalb der Wallet-App. Unternehmen müssen dafür Apples PassKit-System nutzen und ein kostenpflichtiges Entwicklerkonto unterhalten.

Gerade kleinere Anbieter verzichten deshalb häufig auf eine Wallet-Integration. Fitnessstudios, Bibliotheken, lokale Geschäfte oder kleinere Veranstalter liefern oft nur einfache QR-Codes oder PDF-Tickets aus. Dienste wie WalletWallet versuchen diese Lücke zu schließen.

Apple Developer: Integrating with Apple Wallet

Sollte Apple seine angekündigte „Create a Pass“-Funktion tatsächlich mit iOS 27 einführen, könnte ein Teil dieser Drittanbieter-Angebote künftig überflüssig werden. Bis dahin dürften Browserlösungen wie WalletWallet für viele Nutzer eine praktische Zwischenlösung bleiben.

Alternativen: