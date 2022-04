Proscenic P11 Smart: Hand-Akkusauger mit App-Anbindung ausprobiert

Während eine ergänzende App bei Saugrobotern angesichts des damit verbunden erweiterten Funktionsumfangs generell wünschenswert ist, hat dergleichen bei Hand-Akkusaugern bislang nicht zum Leistungsumfang gezählt. Mit dem Proscenic P11 Smart wurden wir diesbezüglich eines Besseren belehrt, der auf Haushaltsgeräte spezialisierte Hersteller Proscenic bietet sein P11-Modell nämlich optional auch mit App-Anbindung an.

Wir haben uns den Proscenic P11 Smart angeschaut, können das entscheidende Fazit aber gleich vorwegnehmen: Die App ist den Aufpreis nicht wert, mit dem Proscenic P11 bekommt ihr an sich aber einen Akku-Sauger mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Damit verbunden gleich die aktuelle Preisinfo. Während das Standardmodell Proscenic P11 momentan für 169 Euro zu haben ist, gibt es den Proscenic P11 Smart mit App-Anbindung aktuell für 199 Euro. Regulär will der Herstller hier 239 Euro haben, ihr könnt diesen Preis jedoch mithilfe eines klickbaren Rabattgutscheins um 40 Euro reduzieren.

Der Proscenic P11 Smart kommt im Stil der mittlerweile von zahlreichen Herstellern angebotenen Handstaubsauger und hat neben einem langen Saugrohr mit Bodendüse auch eine kompakte Polsterbürste sowie je eine kleine Bürsten- und Fugendüse im Paket. Die einzelnen Komponenten lassen sich einfach und schnell untereinander tauschen.

Anders als zumindest ein Teil der konkurrierenden Hersteller setzt Proscenic beim P11 auf einen wechselbaren Akku. Dieser lässt sich leicht entnehmen und somit sowohl eingesetzt als auch separat mithilfe des beiliegenden Ladegeräts aufladen. Proscenic liefert mit dem P11 auch eine einfache aber funktionelle Wandhalterung aus, an die man das Netzteil direkt anschließen und den Sauger dann automatisch laden kann, wenn er in die Halterung gesetzt wird.

Die Saugleistung des Geräts lässt sich in zwei Stufen regeln oder wird vom P11 automatisch angepasst. Standardmäßig startet der Sauger im Auto-Modus, über eine berührungsempfindliche Taste kann man hier auch gezielt einen Eco- oder Max-Modus aktivieren. Letzterer erlaubt bei höchster Leistung eine Nutzung von maximal 15 Minuten, im Eco-Modus hält der Akku des Saugers laut Herstellerangaben bis zu 60 Minuten. Den Dauerlauf unter Idealbedingungen haben wir nicht nachvollzogen, doch ist es problemlos möglich, mit wechselnden Einstellungen auch länger als eine halbe Stunde lang Böden, Sessel und Sofa abzusaugen. Dank der Saugleistung von bis zu 30.000 Pa bleibt dann auch einiges im Schmutzbehälter hängen.

Gewöhnungsbedürftig ist die Tatsache, dass der Sauger beim Ausschalten stets nochmal kurz in die höchste Leistungsstufe schaltet (sofern diese nicht gerade aktiv ist). Der Hersteller begründet dies mit der Tatsache, dass auf diese Weise stets eine optimale Reinigung der Komponenten gewährleistet ist.

Der Proscenic P11 saugt filterlos und der Auffangbehälter kann einfach entnommen und entleert werden. Wie eigentlich bei allen Geräten dieser Kategorie lässt sich hierbei nicht vermeiden, dass es über dem Mülleimer ein wenig staubt. Der Behälter selbst ist komplett transparent, weshalb man zwar stets seine aktuellen Saugerfolge und den Füllstand im Blick hat, was jedoch schon nach kurzer Benutzung aber auch das Gesamterscheinungsbild es Geräts nicht gerade aufwertet. Gleiches kennen wir aber auch der Konkurrenz in diesem Bereich.

Die Bodendüse ist gleichermaßen für Hartböden und kurzflorige Teppiche verwendbar. Die Nutzung von langflorigen Teppichen wird vom Hersteller nicht empfohlen und wir haben nichts dergleichen zum Testen hier. Auf kurzen Teppichen macht der P11 einen ordentlichen Job, auch das Reinigen beispielsweise weicher Hundedecken mit der Polsterdüse hat gut geklappt. Insgesamt kommt der P11 aber nicht an die Leistung von Dyson-Geräten in diesem Bereich ran, für die mann dann aber auch gerne das Doppelte und mehr bezahlen muss. Erwähnenswert sind in jedem Fall noch die LED-Leuchten an der Bodenbürste des Proscenic P11, mit deren Hilfe man auch in dunklen Ecken oder unter dem Sofa für bessere Sicht sorgt.

App eher überflüssig

Abschließend noch ein paar Worte zur App-Anbindung. Das Modell Proscenic P11 Smart lässt sich über Bluetooth mit dem iPhone koppeln und zur Proscenic-App hinzufügen. Der damit verbundene Funktionsumfang ist wie eingangs bereits gesagt ausgesprochen begrenzt. So könnt ihr hier in erster Linie Statistiken einsehen, hilfreich könnte damit verbunden die Erinnerung zum Filterwechsel sein. Zudem besteht die Möglichkeit, die Firmware des Saugers über die App zu aktualisieren – falls der Hersteller hier mal ein Update bereitstellt.

Im Zusammenhang mit der App-Nutzung ist zu beachten, dass die Verbindung zum Sauger nur möglich ist, während sich das Gerät in der Ladestation befindet oder eingeschaltet ist.