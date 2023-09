BMW stellt sein Sitzheizungs-Abo wieder ein

Abo-Angebote wird es im Zusammenhang mit den Fahrzeugen von BMW aber auch weiterhin geben. So gebe man Kunden die Möglichkeit, Software-Funktionen oder auch Dienste, die regelmäßigen Datenverkehr beinhalten, nachträglich oder auch nur auf Zeitbasis freizuschalten. Beispielsweise werde der optional als Abo oder Einmalkauf erhältliche Parkassistent von den Kunden sehr gut angenommen. In gleicher Form lassen sich im Connected-Drive-Store des Herstellers auch Funktionen wie ein Fernlichtassistent nachträglich aktivieren.

Die Leute haben das Gefühl, dass sie doppelt bezahlt haben – was eigentlich nicht wahr ist, aber Wahrnehmung ist Realität, sage ich immer. Das war also der Grund, warum wir damit aufgehört haben.

