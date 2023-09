iPhone 15: Nur die Max-Version soll teurer werden

Wenn wir dies auf die deutschen iPhone-Preise übertragen, bleibt es weiterhin bei einem Einstiegspreis von 999 Euro für das iPhone 15 als günstigstes der neuen Modelle. Es ist ohnehin anzunehmen, dass Apple das Überschreiten der 1000-Euro-Schwelle hier so lange wie möglich hinauszögert. Beim iPhone 15 Plus wären wir dann bei 1.149 Euro und für das iPhone 15 Pro müsste man weiterhin mindestens 1.299 Euro hinlegen.

TrendForce geht davon aus, dass die drei kleineren iPhone-Modelle vom Preis her unverändert bleiben und lediglich das iPhone 15 Pro Max um 100 Dollar teurer wird. Der Mehrpreis dürfte komplett auf die neue Kamera zurückzuführen sein, der Basisspeicher soll in der günstigsten Ausführung des iPhone 15 Pro Max weiterhin bei 128 GB bleiben.

Während uns Apple bei der Vorstellung des iPhone 15 am Dienstag sicher auch den durch die neuen EU-Regelungen angestoßenen Wechsel auf USB-C als Innovation verkaufen will, wird neben einer der Apple Watch Ultra nachempfundenen Aktionstaste und Titan als Ersatz für Edelstahl wohl vor allem die neue Kamera des iPhone 15 Max ein Highlight der diesjährigen iPhone-Pro-Modelle sein. Apple setzt hier nach alldem, was bislang bekannt ist, auf eine neue Periskop-Technik, was die Bildqualität teils nennenswert verbessern und das große iPhone 15 zu einem Verkaufsschlager machen soll .

