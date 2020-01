Bis Montag geliefert: AirPods Pro bei Amazon ab Lager lieferbar

Vor zwei Tagen wurde noch der 19. Januar als frühester Termin kommuniziert. Jetzt überrascht Amazon mit der Ansage, dass die AirPods Pro wieder auf Lager sind und bis Montag geliefert werden sollen.

Die Apple-Ohrhörer waren zuletzt ohne konkreten Liefertermin gelistet. Interessierte Nutzer sollten allerdings schnell ordern. Es steht zu befürchten, dass die Lagerbestände abermals nicht sonderlich groß ausfallen.

Apple selbst scheint in Sachen AirPods Pro momentan weiterhin komplett ausverkauft. Eine aktuelle Abfrage im Online-Shop des Unternehmens zeigt den 8. Februar als voraussichtlichen Liefertermin an – Anfang der Woche sagte Apple noch eine Lieferung zum 6. Februar zu. Auch in den Apple-Ladengeschäften sind die Ohrhörer dem Lieferstatus zufolge in Deutschland derzeit nicht verfügbar.

Die „einfachen“ AirPods sind dort ebenfalls ab Lager und zudem etwas günstiger als bei Apple lieferbar. Mit Standard-Ladecase kosten sie 141,90 Euro und mit kabellosem Ladecase 174,80 Euro.

Eines gilt es bei der Amazon-Bestellung jedoch zu beachten: Auf die neue Emoji-Gravur des Cases muss hier verzichtet werden.