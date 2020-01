Videovortrag: Sipgate Satellite bekommt Datenpakete und SMS-Zustellung

Über die Eckdaten der Satellite-Präsentation konnte ifun.de Anfang Dezember berichten, jetzt hat Sipgate auch den Videomitschnitt des 30 Minuten langen Vortrages auf Facebook veröffentlicht.

Der kurzweilige Talk blickt auf die Geschichte des VoIP-Dienstleisters zurück, beschreibt Markteinführung und Entwicklung des noch jungen Satellite-Angebotes und präsentiert die geplanten Funktionserweiterungen der App mit eigener Handy-Nummer.

Wann spricht er endlich über SMS?! JETZT! 🎉

„Technisch ist alles fertig. Wir können es noch nicht freischalten. 70% der SMS kommen durch, das reicht uns nicht. Wir müssen testen, testen, testen – und Klinken putzen!“ #satellive #satellite #communitytreffen pic.twitter.com/8U3Fy6eRMA — satellite (@satelliteDE) November 28, 2019

Zur Erinnerung: Sipgate Satellite bietet iPhone-Nutzern die Möglichkeit, per App bis zu 100 Minuten im Monat kostenlos zu telefonieren – inklusive zugehöriger Mobilrufnummer. Einzige Voraussetzung ist eine bestehende Internetverbindung. Bei Bedarf kann man zum Monatspreis von 4,99 Euro auch unbegrenzt telefonieren.

Im Dezember teilte das Satellite-Team anlässlich des 2. Community-Treffens in Düsseldorf dann mit, dass man mit Hochdruck an der SMS-Unterstützung arbeitet. Langfristig sollen sich die Rufnummern des Anbieters so auch für den TAN-Empfang und die Zustellung von 2-Faktor-Codes nutzen lassen. Ein erster Alphatest diesbezüglich (mit 100 Anwendern) ist bereits angelaufen. Zudem werden 2020 auch die ersten Datenpakete buchbar sein.

Zwar hat der Anbieter noch keine Konditionen, einen groben Zeitplan oder weitere Details zu den neuen Funktionen kommuniziert, kommuniziert nun jedoch die Gründe für die träge SMS-Bereitstellung.