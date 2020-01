AirPods Pro: Amazon liefert schneller als Apple

Während Apple potenziellen Käufern der AirPods Pro derzeit den 6. Februar als frühesten Versandtermin nennt, will Amazon schneller liefern. Das Online-Versandhaus will die gefragten Ohrhörer bereits am 19. Januar wieder im Lager haben.

Stellt euch aber schon mal darauf ein, dass die verfügbare Menge stark begrenzt und wohl auch nach kurzer Zeit wieder vergriffen ist. Ähnliches haben wir ja bereits vor Weihnachten erlebt, als die Ohrhörer bei Amazon vorübergehend sogar ab Lager verfügbar waren. Zudem müsst ihr beachten, dass es die Hörer nur bei Apple mit kostenloser Gravur gibt.

Apple kommt mit der Produktion wohl schlicht nicht hinterher. Die enorme Nachfrage drückt sich auch in den eindrucksvollen Wirtschaftszahlen der AirPods aus.

AirPods-Hülle in Textiloptik

Zu diesem Thema passend noch der Hinweis auf das neu und exklusiv bei Apple erhältliche Woolenex-Case für die AirPods Pro von Incase. Der Textilüberzug für die Ladehülle der Apple-Ohrhörer sieht eigentlich ganz nett aus und bietet dem Hersteller zufolge robusten Schutz vor Abnutzung und Kratzern. Allerdings solltet ihr wissen, dass es sich hierbei um keine reine Textilhülle handelt, der Stoff verdeckt lediglich eine Hülle aus Polycarbonat.