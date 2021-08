Zunächst jedenfalls wird die „Bild in Bild“-Funktion der YouTube-App nur für Premium-Abonnenten des Videodienstes verfügbar sein. YouTube USA wird immerhin mit den Worten zitiert, dass damit verbunden eine „Bereitstellung für alle iOS-Nutzer von YouTube in den USA“ geplant sei, Musikinhalte sind hierbei aber ausgenommen. Bei YouTube Deutschland wollte sich darauf angesprochen niemand dazu äußern, ob auch internationale Nutzer der kostenlosen Version von YouTube von diesen Änderungen profitieren werden.

Der Bild-in-Bild-Modus erlaubt es, dass sich in der YouTube-App gestartete Videos in einem Mini-Fenster auch außerhalb der Anwendung weitersehen lassen, während ihr beispielsweise eine andere App benutzt. Dazu muss die YouTube-App lediglich geschlossen werden, die Videowiedergabe läuft dann in einem unabhängigen, über den restlichen Anwendungen schwebenden Fenster weiter.

Mittlerweile ist es fast zwei Monate her, seit YouTube die Unterstützung des Bild-in-Bild-Modus für die hauseigene iOS-App angekündigt hat. Später als gedacht können nun auch erste Nutzer in Deutschland von der Funktion Gebrauch machen.

Zunächst nur für Premium-Nutzer „Bild in Bild“ mit der YouTube-App zeigt sich in Deutschland

