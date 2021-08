Yeedi Mop Station: Neuer Wischroboter startet mit Einführungspreis

Vor einem Monat haben wir den Reinigungsroboter Yeedi Mop Station ausführlich vorgestellt. Jetzt startet der Hersteller mit dem Verkauf und bietet den mit einem neuartigen Wischsystem ausgestatteten Roboter über Aliexpress zur Bestellung an. Der Einführungspreis liegt bei 594,95 Euro.

Das neue Robotermodell von Yeedi lässt sich per iPhone-App steuern und punktet vor allem durch seine Wischtechnik. Zwei mit leichtem Druck arbeitende, rotierende Mops sorgen dafür, dass man in Verbindung mit dem Gerät tatsächlich von einer Nassreinigung sprechen kann. Dies gilt insbesondere auch, weil der Roboter Verschmutzungen nicht wie konkurrierende Geräte in erster Linie verteilt, sondern die beiden Mops regelmäßig reinigt und das Schmutzwasser in einem separaten Tank auffängt.

Mittlerweile ist der Yeedi hier seit mehr als vier Wochen im Einsatz und kann als Wischroboter für glatte Böden weiterhin überzeugen. Auch die integrierte Saugfunktion ist ordentlich, wenngleich wir uns hier einen etwas größeren Staubbehälter wünschen würden.

Weiterführende Infos, Bilder uns Screenshots findet ihr in unserem Review zur Yeedi Mop Station. Wer sich direkt für eine Bestellung entscheidet, kann nicht nur von dem für kurze Zeit angebotenen Einführungspreis profitieren, sondern möglicherweise noch eines der im Rahmen der Einführungsaktion angebotenen Zubehörpakete abgreifen. Aliexpress listet den neuen Saugroboter zum Versand ab europäischen Lagern und will in den nächsten zwei Wochen liefern.