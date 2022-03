Bestellstart für iPhone SE, neue 13er-Farben und das iPad Air 5

Apple nimmt jetzt Vorbestellungen für die am Dienstag neu vorgestellten iPhone- und iPad-Modelle an. Der Apple Store war in Vorbereitung des Verkaufsstarts ja schon seit heute Vormittag nicht erreichbar. Jetzt lassen sich die neuen Geräte in den Warenkorb legen und bezahlen. Die Lieferung erfolgt dann ab Freitag nächster Woche.

Unter den neu erhältlichen iPhone-Modellen dürfte das Interesse am iPhone SE 2022 am größten sein. Die wesentlichen Neuerungen im Rahmen des äußerlich mit seinem Vorgänger aus dem Jahr 2020 identischen Einsteigergeräts haben wir hier zusammengefasst. Unter anderem lassen sich damit nun auch 5G-Netze verwenden.

iPhone 13 und iPhone 13 Pro in Grün

Apple hat darüber hinaus auch eine neue Variante seiner iPhone-13-Modelle im Programm. So gibt es das iPhone 13 und das iPhone 13 Pro jetzt in jeweils einer neuen Farbe. Beim iPhone 13 ergänzt ein dunkles Grün die bislang schon fünf verfügbaren Farboptionen, beim iPhone 13 Pro setzt Apple auf die neue Metallic-Farbvariante Alpingrün.

iPad Air 5 mit M1-Prozessor und 5G

Ebenfalls brandneu bietet Apple von heute an auch das iPad Air 5 zur Bestellung an. Wie beim iPhone SE verstecken sich die Verbesserungen hier unter der Haube. So kommt das Tablett im Gegensatz zu seinem Vorgänger nicht mehr mit einem Prozessor aus Apples A-Reihe für Mobilgeräte an Bord, sondern setzt analog zum iPad Pro nun auf den von Apple sonst in erster Linie in Computern verbauten Prozessortyp M1.

Dank entsprechender Prozessorleistung und der neuen 12-MP-Frontkamera bietet das iPad Air nun auch merkliche Verbesserungen im Zusammenspiel bei Videokonferenzen, dazu zählt Apples Folgemodus, bei dem die Person vor der Kamera automatisch im Fokus gehalten wird.

In der Cellular-Version bietet das iPad Air 5 als dritte wesentliche Neuerung nun 5G-Unterstützung und damit die Möglichkeit für noch schnellere Internet-Verbindungen auch unterwegs – ein entsprechender Datenvertrag natürlich vorausgesetzt.

Neue Frühjahrsfarben für Zubehör

Wie bereits im Zusammenhang mit vergangenen Frühjahrs-Updates hat Apple auch sein Angebot an iPhone-Hüllen und Armbändern für die Apple Watch aktualisiert und bietet hier neue Farbvarianten an.