Doodle-Update sorgt für Unverständnis und Fehlfunktionen

Doodle für iOS sorgt aktuell für Kopfschütteln und Verwirrung. Hat die App zur Erstellen und Verwalten von Terminumfragen bislang noch einwandfrei funktioniert, hat die neu veröffentlichte Version 5.0 offenbar so einiges durcheinander geworfen.

Abgesehen von einer umgestellten und zumindest in den Augen zahreicher Nutzer nicht mehr intuitiven Benutzeroberfläche stehen aktuell auch grundlegende Funktionen von Doodle nicht mehr in der App zur Verfügung. Nutzer sehen sich schon bei einfachen Interaktionen mit dem Hinweis konfrontiert, dass sie die App verlassen, um dann auf die Doodle-Webseite weitergeleitet zu werden. Auch fehlt die Anzeige von aktiven Umfragen in der neuen App und kann nur über die Weboberfläche von Doodle eingesehen werden.

Ob dies alles damit in Verbindung steht, dass sich Doodle nun offenbar auch stärker auf seine kostenpflichtigen Angebote fokussiert, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Generell ist die Nachfrage nach guten und am besten kostenlosen Alternativen zu Doodle mittlerweile stark. Dies dürfte nicht zuletzt auch mit den Verbindungsproblemen zu tun haben, mit denen Doodle in letzter Zeit zu kämpfen hatte. Für eure Tipps diesbezüglich ist Platz in den Kommentaren.