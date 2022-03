iPhone SE: Mehr Kamerafunktionen und längere Akku-Laufzeit

Zwei Jahre nach der letzten Aktualisierung bietet Apple das iPhone SE jetzt in der nunmehr dritten Generation an. Äußerlich präsentiert sich das ab 519 Euro erhältliche Telefon allerdings unverändert. Apple hat lediglich an den inneren Werten des besonders auch für Einsteiger attraktiven Geräts geschraubt. Dazu führt ganz nebenbei auch, dass das neue iPhone SE bei gleichen Abmessungen mit 144 Gramm nun vier Gramm leichter ist als sein Vorgänger.

