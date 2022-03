iPhone 13 in Grün: Offizielle Videos aus Entscheidungshilfe

Zu den Geräten selbst ist ja bereits alles gesagt, immerhin sind das iPhone 13 und das iPhone 13 Pro ja bereits mehrere Monate im Handel. Die unten eingebettete Videoauswahl ist also eher was fürs Auge oder unterstützt, falls ihr noch bezüglich der Bestellung in einer der neuen Farben mit euch hadert.

Saint Patrick’s Day ist erst nächste Woche, aber da kommen die neuen iPhone-Farben ja auch erst in den Handel . Wer vorab einen Blick auf die ab heute bestellbaren neuen Varianten werfen will, hat aber jetzt schon die Möglichkeit dazu. Apple hat das übliche Klientel vorab mit den grünen Versionen von iPhone 13 und iPhone 13 Pro ausgerüstet und die ersten Auspack- und Hands-on-Videos genehmigt.

