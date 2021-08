Nach Sicherheitslücke in Partei-App: CDU zieht Anzeige zurück

Das hat jetzt nichtsmehr mit Unfähigkeit zu tun, sondern das ist Vorsatz. Sowohl der Agentur als auch der CSU/Volkspartei muss bekannt gewesen sein, dass die Sicherheitslücken auch in diesen Apps bestanden. … Aber eigentlich steht genau dieses Verhalten auch sinnbildlich für die Digital-Politik der CDU: “Einfach weiter machen, obwohl alle wissen, das es so nicht geht”. Egal ob bei Uploadfiltern, Staatstrojanern oder der Verwaltungsdigitalisierung.

Es gibt ein Update zu unserer Meldung „ Lücke in CDUconnect-App: Partei stellt Strafanzeige gegen Aktivistin “. Ganz offensichtlich hat man bei der Regierungspartei kalte Füße bekommen und versucht zu retten, was noch zu retten ist. Die CDU will nun Glauben machen, dass es sich bei der Angelegenheit um ein bedauerliches Missverständnis handelt.

