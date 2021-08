Apple Arcade: Diese Neuerscheinungen sind ab heute verfügbar

Monster Hunter Stories , bereits bekannt aus dem App Store, ist ein preisgekröntes Rollenspiel, bei man in eine Welt voller verschiedener Monster eintaucht und sich mit ihnen anfreunden und die Welt erkunden kann. In dem abgelegenen Dorf lebt man zusammen mit den Monstern, um abgelegene Monsterhöhlen zu erforschen.

In Apple Arcade versammelt Apple Spiele, die in dem auf süchtigmachende Aufbauspiele und Groschengräber voller Mikrotransaktionen hin optimierten App Store wohl nicht mehr überleben könnten und verlangt von interessierten Spielern monatlich 5 Euro, um auf die werbefreie Spiele-Auswahl zugreifen zu können.

