Beeindruckende AR-Nutzung: Adafruit-App zeigt Platinen-Pinouts

Auf die landläufige Frage, welchen Zwecken Apples AR-Anstrengungen langfristig eigentlich dienen sollen, gibt es keine konkrete, wohl aber viele kleine Antworten. Zusammengenommen verweisen diese zumindest in die grobe Richtung in die wir uns bewegen.

Nach dem iPhone-Einkaufshelfer, dem IKEA-Aufbauhelfer und der Paketgrößen- und Porto-Ermittlung per App zählen wir auch die AR-Applikation des Platinen- und Bauteile-Anbieters Adafruit zu den Apps, die wirklich gute Einsatzzwecke der erweiterten Realität demonstrieren.

Das Ausnahmeunternehmen, dass in den vergangenen Jahren einen großen, positiven Einfluss auf die Maker- und Open-Source-Bewegung hatte, bietet mit der kostenlosen iPhone-App Adafruit AR eine Applikation an, die Platinen erkennt und entsprechend beschriftet.

Solltet ihr euch beim nächsten Bastelprojekt also nicht mehr daran erinnern, welcher PIN noch mal die 3,3-Volt-Spannung lieferte, welcher an den Temperatur-Sensor und welcher mit der LED verbunden werden sollte, dann hilft euch der freundliche Adabot weiter.

Für Raspberry Pi Pico und Circuit Playground Express

Dieser erkennt in seiner neuesten Version die Raspberry Pi Pico Platine sowie die Adafruit-Eigenentwicklungen vom Typ „Adafruit Circuit Playground Express“ oder „Adafruit PyPortal“ und informiert hier in der erweiterten Realität über Pinouts und Board-Informationen. Weitere Modelle sollen folgen.

Der Raspberry Pi Pico wurde erst am 21. Januar vorgestellt und ist mit einem Verkaufspreis von 3,95 Euro der günstigste Raspberry Pi im Handel. Der auf diesem verbaute Microcontroller RP2040 konkurriert mit klassischen Arduino-Modellen, lässt sich allerdings per MicroPython programmieren, was den Einsatz in eigenen Bastelprojekten vor allem für Einsteiger gehörig vereinfachen sollte. Der Raspberry Pi Pico ist quasi nicht viel mehr als ein kostengünstiges Breakout-Board für den RP2040, das diesen mit 2MB Flash-Speicher und einem Spannungswandler versieht. Jetzt auch mit virtuellem Pinout-Handzettel.

Mit Dank an Heiner!