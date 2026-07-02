Größtes Update seit Februar 2022
Banking-App: Outbank 4.0 stellt sich grundlegend neu auf
Outbank gehörte über Jahre zu den bekanntesten Banking-Apps auf dem iPhone. Die Anwendung galt früh als Referenz für sicheres Multibanking und gewann eine treue Nutzerschaft. Mit mehreren Eigentümerwechseln, wechselnden Geschäftsmodellen und wiederholten Neuausrichtungen verlor die App jedoch viel Vertrauen. Funktionen verschwanden, die Entwicklung wirkte unstet und zahlreiche langjährige Nutzer wanderten ab.
Inzwischen hat sich das Bild wieder gewandelt. Seit dem Neustart unter neuer Führung wird Outbank wieder kontinuierlich weiterentwickelt und setzt auf ein klar definiertes Abo-Modell. Mit Version 4.0 folgt nun das bislang umfangreichste Update dieser neuen Entwicklungsphase.
Im Mittelpunkt stehen weniger neue Funktionen als vielmehr eine vollständig überarbeitete technische Grundlage und eine plattformübergreifende Synchronisierung zwischen iPhone, Mac und Android.
Neue Architektur für alle Plattformen
In den vergangenen Jahren hatte Outbank seinen Funktionsumfang kontinuierlich erweitert. Dazu gehörten unter anderem der Import älterer Umsatzdaten aus anderen Banking-Anwendungen, Vermögensübersichten, Sparziele sowie zuletzt die Einbindung des SCHUFA-Scores und digitaler Einkaufsbelege. Mit Version 4.0 steht nun jedoch vor allem die technische Basis der App im Mittelpunkt.
Die Entwickler haben die interne Architektur nach eigenen Angaben innerhalb eines Jahres vollständig überarbeitet. Ziel ist eine einheitliche Grundlage für iOS, macOS und Android, damit neue Funktionen künftig zeitgleich auf allen Plattformen bereitgestellt werden können. Gleichzeitig wurde die Benutzeroberfläche modernisiert. Die Konten erscheinen nun in einer kartenbasierten Ansicht, wodurch sich private und geschäftliche Konten leichter voneinander unterscheiden lassen.
Secure Sync mit Servern in Deutschland
Die wichtigste Neuerung ist die überarbeitete Synchronisierung zwischen mehreren Geräten. Der neue “Secure Sync” gleicht Finanzdaten erstmals plattformübergreifend zwischen iPhone, Mac und Android ab. Wer die bisherige Synchronisierung genutzt hat, muss diese nach dem Update einmal neu einrichten.
Nach Angaben des Entwicklers bleiben sämtliche Finanzdaten weiterhin verschlüsselt. Die Informationen werden bereits auf dem jeweiligen Gerät verschlüsselt und können nur mit dem persönlichen App-Passwort wieder entschlüsselt werden. Während der Synchronisierung sollen weder Outbank noch der Serverbetreiber Zugriff auf die Inhalte erhalten. Zusätzlich verlagert das Unternehmen die Server für den Datenaustausch nach Deutschland.
An der grundsätzlichen Arbeitsweise der App ändert sich nichts. Die Finanzdaten werden weiterhin lokal auf den Endgeräten gespeichert. Unterstützt werden nach Angaben des Unternehmens unverändert mehr als 4.500 Banken und Finanzinstitute in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die neue technische Grundlage soll vor allem dafür sorgen, dass künftige Funktionen schneller entwickelt und gleichzeitig für alle unterstützten Plattformen veröffentlicht werden können.
Outbank 4.0 steht ab sofort für iPhone, Mac und Android zum Download bereit. Die Privatversion kostet 3,99 Euro pro Monat oder 39,99 Euro pro Jahr. Für Geschäftskonten mit Funktionen wie Sammelüberweisungen bietet der Entwickler einen Business-Tarif für 9,99 Euro monatlich beziehungsweise 99,99 Euro pro Jahr an.
Entwickler: Outbank GmbH
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Schon wieder?
Das war das exakt gleiche, was ich mir auch gedacht habe.
In der Vergangenheit war es top, dann wurde man enttäuscht (Abo), dann verlor man das Interesse.
Und letztendlich ist man am Finanzguru hängen geblieben.
So meine Story, die bestimmt viele genau so erlebt haben.
Ich bin bei banking4 hängen geblieben. Für mich war das die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
+1
Nicht meine Story. Tatsächlich ist Outbank das einzige Software Abo neben Apple One welches ich seit Jahren habe.
Nutze es für ca 10 Konten (5 eigene, Kids, Investment, Konten der werten Mama,…) und kann nicht klagen.
Bin kein poweruser und nutze wahrscheinlich nur 30% der Features, aber alle Fehler die auftraten wurden schnell behoben oder Zugänge aktualisiert…das ist es mir wert.
Hatte vorher Money Money gestestet, Finanzen, net oder sowas und noch weitere und bin dann hier hängen geblieben…
Ach… (Sarkasmus an) Endlich stellen Sie sich mal wieder „vollständig neu auf“. (Sarkasmus aus) Das hatten wir schon mal.
Ich hatte Outbank noch unter dem Erfinder. Mit den jetzigen neue Eignern wurde aber, so mein Blick drauf, einiges wieder richtig gemacht. Deine Kritik versteh ich aber nicht. Das Konzept hat sich nicht geändert. Sie haben nur die technische Basis neu aufgestellt, was sehr gut ist. Nur so bleibt Software aktuell und kann weiterentwickelt werden. Im Text steht doch, dass sich an der Arbeitsweise nichts ändert.
Naja, ganz so ist es nicht, Outbank hatte die ganzen letzten Jahre sehr regelmäßig Updates bekommen. Jetzt ist es eben mal wieder ein größeres. Ich hatte Outbank vor vielen Jahren schonmal genutzt, bin dann abgesprungen und dann vor vier Jahren wieder eingestiegen. Seither muss ich sagen ist Outbank so mit die übersichtlichste Banking-App die die wenigsten Probleme macht. Da bin ich dann auch gerne bereit den Abo-Preis zu zahlen.
Kann man auch privat geschäftlich nutzen oder geschäftlich privat oder muss ich dann streng genommen zwei Abos führen?
Siehe FAQ:
Das BUSINESS-Abo richtet sich an Nutzer, die neben ihren privaten auch Geschäftskonten in Outbank führen. Das BUSINESS-Abo bietet exklusive Funktionen und Vorteile, die speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftskunden zugeschnitten sind […]
Die wievielte Neuausrichtung ist das jetzt? Die 3? Ich will nicht wissen wie viele User die jetzt noch haben nach den ganzen Neuausrichtung. Mich haben Sie vor Jahren schon als Kunden verloren und ich bin sicher nicht der einzige
Bin gerade dabei umzuziehen. Actual Budget, mit MCP, usw.
Die Intransparenz über die Roadmap und Funktionen ist haarsträubend. Insbesondere in Zeiten von KI, wo die Anforderungen an das Produkt steigen.
DAS würde mich interessieren. Inwiefern MCP? Hast Du da mal nen Link? Habe Actual Budget selbst gehostet und füttere es mit Importen aus Money Money.
Es gibt nen AB MCP Projekt. Google is your friend.
In den Anfängen vom iPhone hab ich tatsächlich auch vier Jahre die App benutzt. Dann haben die immer wieder so komische Updates gemacht, welche auch wieder Probleme verursachten, und man die App neu herunterladen musste. Als es dann los ging. Mit diesem teuren Abo, bin ich raus und arbeite seitdem mit der App Banking4 welche auch problemlos alle Daten aus OutBank übernehmen konnte. Ich wär gerne dabei geblieben, aber bei den Kosten, ist das für mich absolut uninteressant.
Ich würde mich auch gerne jährlich mich „neu aufstellen“ können nachdem ich ohne Konsequenzen Leute um ihr Geld geprellt habe…
Outbank hat nicht nur das Vertrauen vieler verspielt – Outbank ist mittlerweile das Synonym dafür. Wobei Sonos und Fantastical diesen „ehrenvollen“ Titel nicht kampflos Outbank überlassen wollen.
Was soll dieses ständige Hin und Her? Ich wünsche mir endlich eine verlässliche Banking-Software, die kontinuierlich weiterentwickelt wird und langfristig Bestand hat. Bei dieser App sehe ich leider keine Zukunft.
Seit der Einstellung von MS Money 97 bin ich auf der Suche nach einer wirklich guten Alternative – bislang vergeblich. Erschreckend ist, dass bis heute kaum eine Banking-App den Funktionsumfang und die Übersicht bietet, die MS Money bereits 1997 hatte.
Ich bin so zufrieden mit der von euch vorgestellten App „Finfluence“. Die ist echt so super und individualisierbar, kostenlos und schnell. Danke nochmal dafür! :)
Finfluence ist ein Haushaltsbuch und keine Banking App.
Dein Kommentar geht somit etwas an dem Artikel vorbei.
Alle, die jetzt meckern und die App vor Jahren zuletzt benutzt haben, können die aktuelle App und den Entwickler überhaupt nicht beurteilen.
Ich nutze diese seit 2 Jahren und habe sie auch mit Finanzguru und Finanzblick verglichen.
Für mich immer noch die richtige Wahl, die anderen beiden oben genannten finde ich persönlich nicht gut.
Ständig gibt es Updates und der Service ist sehr schnell und hilfreich.
Finanzblick ist super. Es gibt keinen einleuchtenden Grund 3,99€ dafür zu bezahlen um meine Konten abrufen zu können. Früher war die App super. Aber jetzt keinen Cent wert.
Benutze immer noch gerne die Sparkassen App. Mir fehlt da nix. Und irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl meine Zugangsdaten einer App eines Drittanbieters anzuvertrauen. Ich weiß. Montag gibt es bei Aldi wieder Alu Hüte :-)
Geht mir genauso. Vor allem, sie ist komplett barrierefrei.
Als ehemaliger Outbank-Nutzer muss ich sagen: Vertrauen verspielt und das macht auch eine optisch nach wie vor sehr ansprechende App nicht wieder wett.
Weiß jemand, ob dass jetzt endlich auch bedeutet, dass ich mich nicht ständig neu legitimieren muss beim Kontorundruf? Ist der Grund, warum ich bei Outbank weg bin. Ständig ploppen beim Rundruf 6 verschiedene SecureApps auf. Angeblich geht es technisch nicht anders und wäre eine Forderung der Banken. Was ja nicht sein kann, weil MoneyMoney jeden Morgen und über den ganzen Tag klaglos seine Kontorundrufe macht. Ich glaube, dort muss ich alle 90 Tage sagen, dass es okay ist und habe wieder Ruhe. Übersehe ich was?
Äh, wo waren die Server denn vorher?? Ist ja nett, dass man das auch mal erfährt.
Finde das neue Design unnötig klobig. Warum glauben die, dass das so viel besser ankommt als das alte?
Weis nicht was das ganze Gejammer soll!
Nutze die App seit Jahren, ist absolut zuverlässig mit hervorragenden Support.
Die 40€ pro Jahr sind für die Leistung absolut angemessen, für Leistung sollte man auch bezahlen. Der Leistungsumfang ist gigantisch und läuft bei mir auf 3 Systemen stabil zuverlässig.
Kann die App jedem nur empfehlen.
Das soll angemessen sein?? Dafür dass du deine Kontoumsätze abrufen kannst? Das machen kostenlose Banking Apps alles genau so gut. Das ist jetzt die dritte Neuausrichtung. Aber das Abo Model war eindeutig der Genickbrecher