Banking-App: Outbank 4.0 stellt sich grundlegend neu auf

Outbank gehörte über Jahre zu den bekanntesten Banking-Apps auf dem iPhone. Die Anwendung galt früh als Referenz für sicheres Multibanking und gewann eine treue Nutzerschaft. Mit mehreren Eigentümerwechseln, wechselnden Geschäftsmodellen und wiederholten Neuausrichtungen verlor die App jedoch viel Vertrauen. Funktionen verschwanden, die Entwicklung wirkte unstet und zahlreiche langjährige Nutzer wanderten ab.

Inzwischen hat sich das Bild wieder gewandelt. Seit dem Neustart unter neuer Führung wird Outbank wieder kontinuierlich weiterentwickelt und setzt auf ein klar definiertes Abo-Modell. Mit Version 4.0 folgt nun das bislang umfangreichste Update dieser neuen Entwicklungsphase.

Im Mittelpunkt stehen weniger neue Funktionen als vielmehr eine vollständig überarbeitete technische Grundlage und eine plattformübergreifende Synchronisierung zwischen iPhone, Mac und Android.

Neue Architektur für alle Plattformen

In den vergangenen Jahren hatte Outbank seinen Funktionsumfang kontinuierlich erweitert. Dazu gehörten unter anderem der Import älterer Umsatzdaten aus anderen Banking-Anwendungen, Vermögensübersichten, Sparziele sowie zuletzt die Einbindung des SCHUFA-Scores und digitaler Einkaufsbelege. Mit Version 4.0 steht nun jedoch vor allem die technische Basis der App im Mittelpunkt.

Die Entwickler haben die interne Architektur nach eigenen Angaben innerhalb eines Jahres vollständig überarbeitet. Ziel ist eine einheitliche Grundlage für iOS, macOS und Android, damit neue Funktionen künftig zeitgleich auf allen Plattformen bereitgestellt werden können. Gleichzeitig wurde die Benutzeroberfläche modernisiert. Die Konten erscheinen nun in einer kartenbasierten Ansicht, wodurch sich private und geschäftliche Konten leichter voneinander unterscheiden lassen.

Secure Sync mit Servern in Deutschland

Die wichtigste Neuerung ist die überarbeitete Synchronisierung zwischen mehreren Geräten. Der neue “Secure Sync” gleicht Finanzdaten erstmals plattformübergreifend zwischen iPhone, Mac und Android ab. Wer die bisherige Synchronisierung genutzt hat, muss diese nach dem Update einmal neu einrichten.

Nach Angaben des Entwicklers bleiben sämtliche Finanzdaten weiterhin verschlüsselt. Die Informationen werden bereits auf dem jeweiligen Gerät verschlüsselt und können nur mit dem persönlichen App-Passwort wieder entschlüsselt werden. Während der Synchronisierung sollen weder Outbank noch der Serverbetreiber Zugriff auf die Inhalte erhalten. Zusätzlich verlagert das Unternehmen die Server für den Datenaustausch nach Deutschland.

An der grundsätzlichen Arbeitsweise der App ändert sich nichts. Die Finanzdaten werden weiterhin lokal auf den Endgeräten gespeichert. Unterstützt werden nach Angaben des Unternehmens unverändert mehr als 4.500 Banken und Finanzinstitute in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die neue technische Grundlage soll vor allem dafür sorgen, dass künftige Funktionen schneller entwickelt und gleichzeitig für alle unterstützten Plattformen veröffentlicht werden können.

Outbank 4.0 steht ab sofort für iPhone, Mac und Android zum Download bereit. Die Privatversion kostet 3,99 Euro pro Monat oder 39,99 Euro pro Jahr. Für Geschäftskonten mit Funktionen wie Sammelüberweisungen bietet der Entwickler einen Business-Tarif für 9,99 Euro monatlich beziehungsweise 99,99 Euro pro Jahr an.