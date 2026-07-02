VLC 4.0 für iPhone und iPad startet als öffentliche Beta

Der freie Medienplayer VLC steht für iPhone, iPad und Apple TV erstmals als öffentliche Beta der kommenden Version 4.0 bereit. Nachdem die Entwickler die neue Generation über einen längeren Zeitraum intern und mit einer kleinen Testgruppe vorbereitet haben, kann die Vorabversion nun über TestFlight ausprobiert werden.

Sie basiert auf der neuen libVLC-4-Engine, die den Unterbau für Wiedergabe, Playlisten und Synchronisierung vollständig überarbeitet.

Zu den sichtbarsten Neuerungen zählen die Unterstützung für HDR-Videos, Mehrkanalton und räumliches Audio sowie die Bild-in-Bild-Wiedergabe. Darüber hinaus wurde der Audioplayer vollständig neu gestaltet. Auch die Benutzeroberfläche auf Apple TV und das integrierte Webinterface wurden überarbeitet. Auf Geräten mit iOS 26 passt sich VLC an Apples neues Liquid Glass Design an.

Die Beta bringt außerdem eine Seitenleiste für das iPad, ein Widget mit den zuletzt gehörten Inhalten sowie App Intents für Siri und Kurzbefehle mit. Externe Gamepads lassen sich zur Steuerung der Wiedergabe verwenden. Videos können nun direkt aus der Fotos-App importiert werden.

Detailverbesserungen für Bibliothek und Dateiformate

Neben den sichtbaren Änderungen haben die Entwickler auch viele Funktionen im Hintergrund erweitert. VLC unterstützt zusätzliche Codecs und Formate wie HEIF, DASH WebM oder DVBSUB in MKV Dateien. Hinzu kommen neue Netzwerkprotokolle sowie eine Integration des Cloudspeichers pCloud. Aus Cloudordnern lassen sich komplette Verzeichnisse herunterladen und als Favoriten markieren.

Die Medienbibliothek wurde ebenfalls überarbeitet. Wiedergabelisten bieten neue Sortiermöglichkeiten, Videos erhalten Vorschaubilder und Inhalte können als gesehen oder ungesehen markiert werden. Ergänzt werden die Neuerungen durch eine Einzelbild Wiedergabe, frei konfigurierbare Suchsprünge, anpassbare Wiedergabegeschwindigkeiten und die Möglichkeit, Einstellungen zur Fehleranalyse zu exportieren.

Auch bei der Bedienung wurde nachgebessert. Die App unterstützt jetzt vierstellige und sechsstellige Codes für den Zugriffsschutz. Ein neuer Kindermodus verhindert versehentliche Änderungen oder das Löschen von Medien. Darüber hinaus versprechen die Entwickler Verbesserungen bei der Barrierefreiheit sowie zahlreiche Fehlerkorrekturen.

Die erste öffentliche Beta richtet sich ausdrücklich an Tester. Sie ist noch nicht vollständig und kann Fehler enthalten. Unterstützt werden iPhone und iPad ab iOS 12 sowie Apple TV ab tvOS 13.