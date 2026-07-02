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Spigen Valentinus Pro und KeySmart iPro

Schlüssel organisieren und wiederfinden: Zwei Lösungen mit „Wo ist?“
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Wer seine Schlüssel nicht nur ordnen, sondern auch leichter wiederfinden möchte, findet inzwischen verschiedene Lösungen, die Apples „Wo ist?“-Netzwerk einbinden. Während einige Hersteller auf eine integrierte Ortungsfunktion setzen, nutzen andere den AirTag als austauschbare Komponente.

Spigen Valentunus Pro Square

Spigen Valentinus Pro integriert AirTag

Spigen erweitert sein bereits seit Jahren erhältliches Valentinus-Portfolio um einen Schlüsselorganizer mit integriertem Fach für Apples AirTag. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit bereits verschiedene AirTag-Halterungen sowie MagSafe-Kartenetuis der Valentinus-Reihe vorgestellt. Später folgten mit der Valentinus-S-Brieftasche auch umfangreicher ausgestattete MagSafe-Wallets.

Spoigen Valentinus Pro Front Side

Der neue Valentinus-Pro-Schlüsselorganizer nimmt bis zu fünf Schlüssel auf und besteht aus PU-Leder mit weicher Innenauskleidung. Ein integrierter Karabiner erleichtert die Befestigung an Tasche oder Rucksack. Der AirTag wird im Inneren des Organizers untergebracht und ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für den Einbau der Schlüssel sowie des AirTags legt Spigen das benötigte Montagematerial bei. Der Organizer wird für 17,99 Euro angeboten.

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Spigen Valentinus Pro Schlüsselanhänger Kompatibel mit AirTag 2/1 (2026/2021) Schlüssel Organizer bis 5 Schlüssel... 17,99 EUR

KeySmart setzt auf integrierte Ortung

Einen anderen Ansatz verfolgt KeySmart mit dem iPro der zweiten Generation. Hier ist die Ortungstechnik bereits im Schlüsselorganizer integriert. Ein zusätzlicher AirTag ist daher nicht erforderlich. Stattdessen lässt sich der Organizer direkt in Apples „Wo ist?“-App einrichten und anschließend wie ein AirTag auf der Karte anzeigen oder per Signalton wiederfinden.

Keysmart Ipro Square

Der KeySmart iPro bietet Platz für bis zu 14 flache Schlüssel und kann zusätzlich um verschiedene Zubehörmodule erweitert werden. Dazu gehören unter anderem Taschenclips, Schnellverschlüsse oder kleine Werkzeuge. Nach Angaben des Herstellers wurde bei der zweiten Generation zudem die Schraubverbindung überarbeitet, damit die Schlüssel im Alltag sicherer zusammengehalten werden.

Keysmart Ipro Bento

Der integrierte Akku unterscheidet den KeySmart von klassischen AirTag-Lösungen. Während ein AirTag seine Knopfzelle nach Bedarf wechseln lässt, muss der Organizer monatlich geladen werden. Dafür entfällt die zusätzliche Halterung und die Ortungsfunktion ist bereits vollständig integriert. Mit Preisen ab rund 42 Euro richtet sich der KeySmart iPro an Nutzer, die möglichst wenig Einzelteile am Schlüsselbund mitführen möchten.

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KeySmart iPro - Kompatibel mit Apple Find My App - Finden Sie verlorene Schlüssel mit intelligentem... 41,63 EUR

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02. Juli 2026 um 15:56 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Schick und nett, Problem, zumindest bei mir, in den Mock-Ups sieht das immer alles schicko aus. Bei mir sind aber nicht immer alle gleich, dann hat man Fahrrad Schlüssel, Flaschenöffner usw. Also wird’s am Ende doch wieder ein Bund

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  • Meien Lösung ist:
    Nuki für die Wohnungstür
    Ring Opener für die Haustür

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  • Habe den Spigen Valentunus Pro seit 3 Wochen im Einsatz und bin eigentlich ziemlich zufrieden. 2 Probleme hat das Teil – 5 Schlüssel sind mir eigentlich zu wenige und es gibt keine schöne Lösung für den Autoschlüssel. Musste mir mit nem herkömmlichen Schlüsselring Abhilfe schaffen – ein (auf)klappbarer Schlüsselring passt leider nicht durch die Lasche.

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