Outbank 3.0: Das neue Abo-Modell startet

Es geht niemanden etwas an, wie viel Geld du auf deinen Konten hast – auch uns nicht. Weil uns der Schutz deiner Privatsphäre und deiner Finanzdaten schon immer besonders am Herzen liegt, haben wir Outbank mit dem Zero-Knowledge-Prinzip gebaut: wir haben keinen Einblick in deine Finanzen und können sie auch nicht analysieren. Alle Banking Funktionen werden direkt in der App auf deinem Gerät ausgeführt und nicht auf einem unserer Server.

Wenn es nach den Verantwortlichen der App geht, soll die Odyssee der App in Sachen Finanzierung mit dem jetzt eingeführten Abomodell ein Ende gefunden haben. Anfangs per Einmalzahlung und später teils werbefinanziert erhältlich, sollen fixe monatliche Gebühren jetzt die Kosten für den Betrieb und die Weiterentwicklung der App decken.

