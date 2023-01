Banking-App N26: N26 Krypto startet in Deutschland

Die Macher der in Berlin ansässigen Banking-Applikation N26 bieten ihren Marktplatz für Kryptowährungen, N26 Krypto, nun auch in Deutschland an. Kunden des virtuellen Bankhauses können N26 Krypto dafür nutzen, Kryptowährungen über die iPhone-Applikation der Neobank zu kaufen und auch zu verkaufen.

