DeepL Write startet: KI-Schreibassistent poliert Texte auf

Mit DeepL Write baut DeepL sein Angebot an Text-Manipulationen noch weiter aus und schickt einen neuen Dienst ins Rennen, der nicht nur Rechtschreibfehler ausmerzen und falsche Grammatik korrigieren können soll, DeepL Write ist auch in der Lage ganze Sätze neu zu formulieren, um diese so treffender, präziser und klarer zu Papier zu bringen.

Die Gratis-Version des Übersetzers bietet die Übersetzung zwischen den nunmehr 29 Sprachen im Web nur noch für maximal 3000 Zeichen in einem Rutsch an. Lediglich die nativen Applikationen für Mac und iPhone offerieren noch immer die Übersetzung von bis zu 5000 Zeichen.

