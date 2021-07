Baloc: Neue Tracking-App für Outdoor-Freunde und Sportler

Die während der Corona-Pandemie entstandene Tracking-Applikation richtet sich an Sportler und Outdoor-Freunde, die ihre Touren und Ausflüge gerne „mitschneiden“ möchten und bietet diesen eine einfache Möglichkeit an, die aktuelle Position und die begleitenden Höhenprofile zu sichern – vorausgesetzt das eingesetzte iPhone verfügt über ein integriertes Barometer, was bei allen Geräten ab dem iPhone 7 der Fall ist.

Insert

You are going to send email to