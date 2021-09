Ein Versehen im März: Hacker löscht alle iCloud-Kurzbefehle weltweit

Der Entwickler Frans Rosén hat einen spannenden Blogeintrag über seine Versuche veröffentlicht, im zurückliegenden Frühjahr gutes Geld mit Apples Security Bounty Programm zu verdienen.

Hier vergütet Apple Entwickler, die Schwachstellen in Diensten und Anwendungen des Unternehmens melden, bevor diese auf dem Schwarzmarkt zum Verkauf angeboten werden. Wie viele andere Unternehmen belohnt Apple auf diese Weise ehrliche Hacker, die auf Lücken im System hinweisen und verhindert so im besten Fall, dass diese lange Zeit unentdeckt bleiben und durch Akteure mit zwielichtigen Motiven ausgenutzt werden.

I found some permission issues when hacking Apple CloudKit. I wrote about three of them @detectify labs, one where I accidentally deleted all shared Apple Shortcuts.https://t.co/bwNOLJIeIo pic.twitter.com/0YnX7T8KrW

— Frans Rosén (@fransrosen) September 13, 2021