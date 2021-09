Vor dem Apple-Event: Cook füttert an, iPhone 13-Hüllen im Handel

Nur wenige Stunden vor dem Streaming-Start des für 19:00 Uhr deutscher Zeit angesetzten Apple-Events hat sich Apple-Chef Tim Cook auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter zu Wort gemeldet.

Good morning from somewhere a little different this time. We’re California streaming in 3 hours! See you soon. 👀 #AppleEvent pic.twitter.com/C5V5hiel8F

— Tim Cook (@tim_cook) September 14, 2021