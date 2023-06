Aus Protest offline: Reddit-Nutzer kämpfen für Drittanbieter-Apps

Die Entwickler der vielfältigen Reddit-Apps, von denen sowohl für iOS-Geräte als auch für Android-Smartphones zahlreiche existieren, versuchten daraufhin mit Reddit in Kontakt zu treten, berichten mehrheitlich jedoch davon, von den Verantwortlichen der Plattform ignoriert worden zu sein. Weder ein Dialog über die unverhältnismäßig hohen Gebührenforderungen noch eine Verlängerung der Gnadenfrist sei so verhandelbar gewesen. So gilt als Stichtag für die neue Gebührenordnung weiterhin der 30. Juni.

In einem Versuch Anwender zur Nutzung der offiziellen Reddit-App zu bewegen, hatte dieses kürzlich zwei massive Einschränkungen für Drittanbieter-Applikationen angekündigt. Zum würde man deren Entwickler fortan für jeden einzelnen Zugriff zur Kasse bitten. Zum anderen würden Drittanbieter-Apps keine Erwachsenen-Inhalte mehr ausgespielt bekommen. Im Klartext: Auch Reddit-Apps, die sich auf die horrenden Gebührenforderungen einlassen würden, wären zukünftig nicht mehr in der Lage Inhalte für volljährige Nutzer anzuzeigen.

Insert

You are going to send email to