Anker Cube: MagSafe-Ladestation nicht mehr Apple-Exklusiv

Während die Ladestation von Anker auf den ersten Blick so aussieht, wie unzählige Konkurrenten am Markt, handelt es sich bei dem kleinen Würfel um eines von einer Handvoll Ladegeräte, die in enger Kooperation mit Apple gefertigt wurden und das iPhone mit einer induktiven Ladeleistung von 15 Watt versorgen können. Etwa 99 Prozent der am Markt erhältlichen Lade-Accessoire verfügen nicht über Apples MagSafe-Zertifizierung und bringen es daher auf gerade mal 7,5 Watt Ladeleistung.

Der Zubehör-Anbieter Anker bietet seine 3-in-1-Ladestation , den so genannten Anker Cube mit zertifizierter MagSafe-Kompatibilität, nicht mehr ausschließlich über Apples offiziellen Online Store an, sondern vertreibt die kombinierte Ladestation für AirPods, iPhone und Apple Watch nun auch über alternative Kanäle wie etwa den Online-Händler amazon.de .

