Reddit geht gegen Dritt-Apps vor: Enorme Gebühren und keine Erwachseneninhalte mehr

Selbst wenn ich nur Abo-Nutzer behalten würde, würde der durchschnittliche Apollo-Nutzer 344 Anfragen pro Tag stellen, was 2,50 Dollar pro Monat kosten würde, also mehr als das Doppelte dessen, was das Abonnement derzeit kostet, so dass ich jeden Monat rote Zahlen schreiben würde.

Eine der beliebtesten Drittanbieter-Applikationen nennt sich Apollo und kommt aus der Feder des ehemaligen Apple-Mitarbeiters Christian Selig . Die App bietet ein Optionales Abo an, lässt sich aber auch ohne monatliche Zahlungen prima nutzen und zeigt anders als die offizielle Reddit-Applikation keine Werbung an.

Insert

You are going to send email to