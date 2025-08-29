Auch mit AirTag nutzbar: Zahlenschloss mit „Wo ist?“-Integration

Ein neues Reise-Accessoire kombiniert die Funktionen eines klassischen Koffer-Zahlenschlosses mit Apples “Wo ist?”-Netzwerk zur Ortung verlegter und verlorener Gegenstände. Das Gerät ist nicht das erste seiner Kategorie, aber deutlich günstiger als die zuletzt vorgestellten Schlösser. Das Drahtschloss richtet sich ausschließlich an iOS-Nutzer, ist von Apple zertifiziert und für rund 25 Euro erhältlich.

Schloss und Gepäckfinder

Das kompakte Schloss vereint ein dreistelliges Zahlenschloss mit einem integrierten Find-My-Tracker. Es ist mit der „Wo ist?“-App von Apple kompatibel und ermöglicht es, Taschen oder Koffer direkt über das iPhone zu orten. Ein AirTag wird dafür nicht benötigt, da die Technik bereits im Schloss integriert ist. Zusätzlich besteht jedoch die Möglichkeit, auch einen AirTag in die Halterung einzusetzen, sollte man großen Wert auf die Nahbereichssuche legen, die Apple bislang den hauseigenen AirTags vorbehält.

Das Schloss verfügt über ein flexibles, geflochtenes Stahlseil mit 49 Strängen, das an Reißverschlüssen, Griffen oder Rahmen befestigt werden kann. Der Zahlencode lässt sich jederzeit zurücksetzen, sodass keine Schlüssel erforderlich sind. Der Reset-Mechanismus ist in das Kombinationsrad integriert und soll die Bedienung besonders einfach machen. Eine versteckte Taste sorgt außerdem dafür, dass der Tracker nicht ohne Eingabe des Codes deaktiviert werden kann.

Wahlweise auch mit AirTag nutzbar

Das Gehäuse besteht aus einer widerstandsfähigen Zinklegierung und ist auf häufiges Öffnen und Schließen ausgelegt. Laut Hersteller hält der kaltbehandelte Kabelkopf unbegrenzte Steckvorgänge aus, ohne zu verschleißen. Zum Lieferumfang gehören fünf Montageringe in Schwarz und Weiß, von denen einer vorinstalliert ist. Sie verhindern, dass der Tracker im Gehäuse verrutscht, und schützen ihn zugleich vor Kratzern.

Damit richtet sich das Schloss besonders an Vielflieger und Pendler, die Wert auf zusätzliche Sicherheit beim Transport ihrer persönlichen Gegenstände legen. Durch die Integration in die Apple-Welt können Nutzer den Standort ihres Gepäcks in der „Wo ist?“-App anzeigen lassen.