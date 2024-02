Knog Scout Travel ausprobiert: Gepäckfinder und Alarmanlage

Der für seine gut gestalteten und überdurchschnittlich hellen Fahrradlampen bekannte, in Australien ansässige Anbieter Knog hat mit seinen Scout Geräten zwei Accessoires im Angebot, die Alarmanlagen für Fahrrad und Reisegepäck mit den Tracking-Kapazitäten von Apples „Wo ist?“-Netzwerk kombinieren.

Per USB-C: Der Knog Scout Travel ist wiederaufladbar

Während sich der 60 Euro teure Scout Bike Alarm & Finder vornehmlich an Fahrradfahrer richtet und dort am Rahmen befestigt wird, wo zwei Gewinde üblicherweise auf die Aufnahme einer Getränkehalterung warten, zielt das gleich teure Scout Travel Luggage Tag auf Reisende, die ihr Handgepäck zusätzlich schützen möchten.

Tracking und Alarmanlage

Dafür kombiniert der Scout zwei Basisfunktionen: zum einen handelt es sich bei dem akkubetriebenen Kunststoff-Stick um ein vollwertiges „Wo ist?“-Gerät, das in Apples gleichnamige Applikation eingebunden und somit jederzeit geortet werden kann. Zum anderen besitzt das Scout Travel Luggage Tag eine eigene, begleitende iPhone-Applikation und einen integrierten Alarm mit einem Pegel von knackigen 85 Dezibel.

Alarmfunktionen über die Anbieter-App konfigurierbar

Über die offizielle Knog-Anwendung lässt sich der integrierte Bewegungsalarm scharf schalten, der den Scout Travel Luggage Tag in eine laute Alarmanlage verwandelt, die auslöst, sobald der Anhänger bewegt wird.

Zielgruppe hier sind Reisende, die ihre großen Taschen kurz vor einer Klotür, in der Gepäckablage hinter dem Großraumabteil oder vor dem Imbiss am Bahnhof stehen lassen und hier nicht durchgängig im Auge behalten können. Sollte sich eine zwielichtige Gestalt am Reisegepäck zu schaffen machen, lässt das Scout Travel Luggage Tag seinen Signalton von der Leine und vereitelt so im besten Fall eine Gepäckmitnahme.

Befindet sich das iPhone in Bluetooth-Reichweite, gibt dieses ebenfalls einen Alarm von sich, wenn der Bewegungsauslöser getriggert wurde.

Ortung über die Wo ist?-App

Kontakt-Info-Anhänger

Zudem bietet das Scout Travel Luggage Tag Anwendern die Möglichkeit, Informationen zum Gepäck-Besitzer zu hinterlegen, die sich sowohl per NFC als auch über den auf der Vorderseite angebrachten QR-Code auslesen lassen.

Befestigt wird das Scout Travel Luggage Tag am Reisegepäck mit einem kleinen Drahtseil, das mit einem speziellen Gewindeschlüssel arretiert wird und ohne diesen nur schlecht wieder entfernt werden kann.

Schneller Zusammenbau

Das Scout Travel Luggage Tag verfügt über einen integrierten Akku und einen USB-C-Port zum erneuten Aufladen des Trackers. Der Hersteller gibt die Nutzungsdauer zwischen zwei Ladezyklen mit etwa zwei Monaten an, sobald der Tracker nur noch über 20 Prozent Energie verfügt, meldet dieser sich in der App des Anbieters.

Das Scout Travel Luggage Tag ist im Fahrrad- und Fachhandel sowie bei Online-Versendern wie Bikeinn.com für etwa 50 Euro in unterschiedlichen Farben erhältlich.

Scharfgeschaltet: Alarm bei Bewegung