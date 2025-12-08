Magnetischer Speicheradapter für iPhones
SD-Karte vergrößert iPhone-Speicher: MagGo aktuell zum halben Preis
Der MagGo USB-C Adapter von Anker ist aktuell deutlich günstiger zu haben als noch zum Marktstart. Statt rund 30 Euro wird das Zubehör bei Amazon derzeit für etwa 14 Euro angeboten. Der Adapter richtet sich an Nutzer aktueller iPhones mit USB-C-Anschluss, die den Gerätespeicher über externe SD- oder microSD-Karten erweitern möchten.
Apple selbst erlaubt keine interne Speichererweiterung., über den USB-C-Port lassen sich jedoch externe Datenträger einbinden.
Magnetische Befestigung mit Ladefunktion
Anker setzt bei seinem Adapter auf eine magnetische Befestigung auf der Rückseite des iPhones, ähnlich wie bei MagSafe-Zubehör. Der Kontakt zur USB-C-Buchse erfolgt über ein fest angebrachtes kurzes Flachbandkabel, das dauerhaft mit dem Adapter verbunden ist. Auf diese Weise bleibt die Speicherlösung kompakt und auch unterwegs nutzbar.
Praktisch ist der zusätzliche USB-C-Anschluss am Adapter selbst. Darüber kann das iPhone während des Betriebs weiterhin geladen werden, ohne dass der Kartenleser entfernt werden muss. Der Strom wird durchgeschleift, während gleichzeitig Daten von der eingelegten Speicherkarte gelesen oder geschrieben werden können. Datentransfers und Ladevorgang laufen somit parallel.
SD- und microSD-Unterstützung
Der Adapter unterstützt sowohl SD- als auch microSD-Karten. Eine klare Angabe zur maximal unterstützten Speicherkapazität macht der Hersteller bislang nicht. Auch auf der offiziellen Webseite von Anker finden sich derzeit nur eingeschränkte Informationen. Weitere technische Details dürften mit einer offiziellen Ankündigung noch folgen.
Derzeit ist der Adapter in den Farben Grau und Weiß erhältlich. Der aktuell gewährte Preisnachlass gilt zeitlich begrenzt und macht das Zubehör vor allem für Nutzer interessant, die regelmäßig mit größeren Datenmengen wie Fotos oder Videos arbeiten.
Rechteckige Alternative von Ugreen
Als Alternative zum aktuell stark reduzierten Anker-Adapter bietet auch Ugreen einen magnetisch haftenden Speicherkartenleser für iPhones mit USB-C an. Das Modell richtet sich vor allem an Nutzer, die parallel mit zwei Speicherkarten arbeiten möchten, da es zwei Kartensteckplätze für SD- und microSD-Formate bis zu zwei Terabyte unterstützt.
Über eine zusätzliche USB-C-Buchse kann das iPhone während der Nutzung mit bis zu 100 Watt geladen werden. Der Ugreen-Adapter trägt einen Listenpreis von 26 Euro, wird aktuell jedoch ebenfalls mit Rabatt angeboten.
Super Lösung! Habe ich immer im Urlaub dabei, um Fotos/Videos zusätzlich zur iCloud (oder wenn diese wg. zu teuerer Roamingkosten außerhalb der EU abgeschaltet ist…) zu sichern! Funktioniert tadellos!
Nutzt du dabei eine bestimmte App zur Sicherung oder wie machst du das?
Super Lösung? Eine gute Lösung ist Speicherkarte ins iPhone strecken und gut ist.
Dann nutze Androidgeräte, Peter.
Und mit Lightning?
Bitte weiter gehen, hier gibt es für Sie nichts zu sehen. Spass, das macht bei Lightning gar kein Sinn mehr.
USB 2.x und vor allem gibt es endlos SD-Karten-Adapter.
Kann ich damit dann pro res aufnehmen?
Nein, zu langsam – dafür braucht es SSD.
Kein Aufnehmen in ProRes!
Steht wo?
Weil das gar nicht gehen kann. Vielleicht mit microSD Express, was aber hier nicht vorliegt.
habe nur ein „kleines“ ipad mit USB-C aber nur 32GB und könnte sowas brauchen.
AFAIK kann man über Netflix und Co aber keine Offline-Inhalte auf einen externen Speicher laden, oder hat sich daran mittlerweile mal was geändert? Weiß das jemand?
Ich glaube das DRM lässt so etwas nicht zu. Das ist aber lediglich eine Vermutung von mir. Ich verfüge quasi tatsächlich über kein konkretes Wissen.
Geht nicht.
Wer hat schon usb c die Steinzeit Schnittstelle. Unglaublich diese Angebote.
Bin gespannt zu hören, was die Bronzezeit-Schnittstelle ist!
Also…!?