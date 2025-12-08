iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 964 Artikel

Magnetischer Speicheradapter für iPhones

SD-Karte vergrößert iPhone-Speicher: MagGo aktuell zum halben Preis
Artikel auf Mastodon teilen.
16 Kommentare 16

Der MagGo USB-C Adapter von Anker ist aktuell deutlich günstiger zu haben als noch zum Marktstart. Statt rund 30 Euro wird das Zubehör bei Amazon derzeit für etwa 14 Euro angeboten. Der Adapter richtet sich an Nutzer aktueller iPhones mit USB-C-Anschluss, die den Gerätespeicher über externe SD- oder microSD-Karten erweitern möchten.

Anker Maggo Usb C Adapter

Apple selbst erlaubt keine interne Speichererweiterung., über den USB-C-Port lassen sich jedoch externe Datenträger einbinden.

Magnetische Befestigung mit Ladefunktion

Anker setzt bei seinem Adapter auf eine magnetische Befestigung auf der Rückseite des iPhones, ähnlich wie bei MagSafe-Zubehör. Der Kontakt zur USB-C-Buchse erfolgt über ein fest angebrachtes kurzes Flachbandkabel, das dauerhaft mit dem Adapter verbunden ist. Auf diese Weise bleibt die Speicherlösung kompakt und auch unterwegs nutzbar.

Anker Maggo Usb C Adapter 2

Praktisch ist der zusätzliche USB-C-Anschluss am Adapter selbst. Darüber kann das iPhone während des Betriebs weiterhin geladen werden, ohne dass der Kartenleser entfernt werden muss. Der Strom wird durchgeschleift, während gleichzeitig Daten von der eingelegten Speicherkarte gelesen oder geschrieben werden können. Datentransfers und Ladevorgang laufen somit parallel.

SD- und microSD-Unterstützung

Der Adapter unterstützt sowohl SD- als auch microSD-Karten. Eine klare Angabe zur maximal unterstützten Speicherkapazität macht der Hersteller bislang nicht. Auch auf der offiziellen Webseite von Anker finden sich derzeit nur eingeschränkte Informationen. Weitere technische Details dürften mit einer offiziellen Ankündigung noch folgen.

Sd Karte Anker

Derzeit ist der Adapter in den Farben Grau und Weiß erhältlich. Der aktuell gewährte Preisnachlass gilt zeitlich begrenzt und macht das Zubehör vor allem für Nutzer interessant, die regelmäßig mit größeren Datenmengen wie Fotos oder Videos arbeiten.

Produkthinweis
Anker MagGo USB-C Adapter Magnetischer SD-Speicherkartenleser für 15 Serie & mehr, Mit Kabel, 2 SD- & TF-Karten, 312... 13,99 EUR 29,99 EUR

Rechteckige Alternative von Ugreen

Als Alternative zum aktuell stark reduzierten Anker-Adapter bietet auch Ugreen einen magnetisch haftenden Speicherkartenleser für iPhones mit USB-C an. Das Modell richtet sich vor allem an Nutzer, die parallel mit zwei Speicherkarten arbeiten möchten, da es zwei Kartensteckplätze für SD- und microSD-Formate bis zu zwei Terabyte unterstützt.

Ugreen Magsafe Kartenleser Pd Laden

Über eine zusätzliche USB-C-Buchse kann das iPhone während der Nutzung mit bis zu 100 Watt geladen werden. Der Ugreen-Adapter trägt einen Listenpreis von 26 Euro, wird aktuell jedoch ebenfalls mit Rabatt angeboten.

Produkthinweis
UGREEN USB C SD Kartenleser Magnetischer SD 4.0 Card Reader Speicherkartenleser mit 100W USB C Port, SD- & Micro... 19,98 EUR 25,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
08. Dez. 2025 um 14:56 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    16 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Super Lösung! Habe ich immer im Urlaub dabei, um Fotos/Videos zusätzlich zur iCloud (oder wenn diese wg. zu teuerer Roamingkosten außerhalb der EU abgeschaltet ist…) zu sichern! Funktioniert tadellos!

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • habe nur ein „kleines“ ipad mit USB-C aber nur 32GB und könnte sowas brauchen.
    AFAIK kann man über Netflix und Co aber keine Offline-Inhalte auf einen externen Speicher laden, oder hat sich daran mittlerweile mal was geändert? Weiß das jemand?

    Antworten Melden

  • Wer hat schon usb c die Steinzeit Schnittstelle. Unglaublich diese Angebote.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42964 Artikel in den vergangenen 6674 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven