Apples Zahlungsdienste in Russland eingestellt

Apple hat seine Zahlungsdienste in Russland eingestellt. Seit dem 1. April 2026 können Apple-Nutzer in Russland keine Zahlungen mehr über den App Store oder andere digitale Dienste von Apple abwickeln. Die Maßnahme kommt vier Jahre, nachdem Apple seine Hardware-Verkäufe in Russland ausgesetzt hat, dürfte für dortige Nutzer deutlich spürbarere Auswirkungen haben.

Apple hat im März 2022 anlässlich des Angriffs Russlands auf die Ukraine den offiziellen Verkauf von Hardware in Russland eingestellt. Berichten zufolge waren neue Apple-Produkte allerdings auch danach ohne größere Verzögerungen und vergleichsweise leicht erhältlich. Die Stilllegung der Finanzdienste dürfte jedoch direkten Einfluss auf alle Apple-Nutzer in Russland haben und sich auch kaum aushebeln lassen.

Politische und regulatorische Hintergründe

Wie es scheint, hat Apple diese Entscheidung aber nicht aus freien Stücken getroffen. Vielmehr ist es für russische Apple-Kunden nicht mehr möglich, ihre Apple-Konten aufzuladen. Dies war dort aufgrund der bestehenden Sanktionen längst nicht mehr über Kreditkarten möglich, sondern nur noch über die Mobilfunkrechnung. Die großen Mobilfunkanbieter in Russland wurden nun offenbar von der zuständigen Behörde angewiesen, diese Funktion einzustellen. Hintergrund könnte sowohl sein, dass Russland Nutzern den Zugang zu Angeboten wie VPN-Diensten erschweren oder generell mehr Druck auf Apple ausüben will, um beispielsweise die Unterstützung eines eigenen App-Store zu erreichen.

Neben dem App Store betrifft die Regelung Dienste wie Apple Arcade, Apple Music und vor allem auch iCloud+. Neue Käufe und Abonnements sind dort für Apple-Kunden in Russland nur noch möglich, wenn sich noch Guthaben auf deren Apple-Konto befindet.

iCloud-Daten weiterhin zugänglich

Bereits gekaufte Apps und Inhalte bleiben weiterhin verfügbar und können in der Regel auch weiterhin genutzt werden. Zudem besteht laut Apple in der Regel die Möglichkeit, vorhandene Anwendungen weiterhin zu aktualisieren. Bei einem iCloud+-Abonnement sollen die gespeicherten Daten auch nach Ende des Abos erhalten bleiben. Die Nutzer können somit weiterhin auf ihre Dateien zugreifen, ihren Speicher verwalten sowie Fotos und Videos aus der iCloud herunterladen. Sonstige Abonnements enden, wenn eine Abrechnung nicht mehr möglich ist.