Vibration und Schwingungen kombiniert
Laifen Wave Pro ausprobiert: Unser Favorit unter den App-Zahnbürsten
Laifen konnte uns bereits mit den ersten Versionen seiner Wave-Zahnbürsten überzeugen. Jetzt hat der Hersteller mit der Laifen Wave Pro ein neues Premium-Modell im Programm, das wir eine Woche lang getestet haben.
Die Wave-Zahnbürsten nehmen dem Käufer die Entscheidung zwischen Modellen mit Schwing- und Vibrationsbewegung ab. Die Geräte können beides und bieten zudem die Möglichkeit, das Zusammenwirken dieser Modi anzupassen. Ein Feature, das für merklich angenehmere und gründlichere Reinigung sorgt. Die Laifen Wave Special ist hier bereits ein Jahr lang im Einsatz.
Neue Funktionen und Materialien
Bei der neuen Wave Pro hat Laifen eine ganze Reihe von Verbesserungen einfließen lassen. Über die begleitende App stehen bei diesem Modell deutlich umfangreichere Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung.
Doch zunächst zu den Basics. Die Laifen Wave Pro wird in verschiedenen Ausführungen angeboten. Die für 99 Euro erhältliche Kunststoffvariante erfüllt dabei ihren Zweck voll und ganz. Wer Wert auf edle Optik oder besondere Materialien legt, kann die Zahnbürste auch mit transparentem oder aus Edelstahl gefertigtem Gehäuse kaufen. Die zuletzt genannte Ausführung haben wir auf dem Tisch.
Das Edelstahlgehäuse macht die Bürste beim ersten Anfassen ungewohnt schwer, liegt aber sehr gut in der Hand. Das zusätzliche Gewicht nimmt man nach kurzer Zeit nicht mehr wahr. Auf der Hochglanzoberfläche sind Fingerabdrücke und dergleichen jedoch schneller sichtbar. Wir wischen die Bürste nach der Reinigung aber ohnehin stets trocken ab.
App bietet umfangreiche Einstellmöglichkeiten
Damit sind wir auch gleich beim ersten neuen Feature der Wave Pro. Über die App lässt sich festlegen, dass der Bürstenkopf schnell rotiert, wenn man die Zahnbürste mit dem Kopf nach unten hält, um verbliebenes Wasser herauszuschütteln. Das verhindert, dass hinterher Wasser heruntertropft, und macht die Bürste schnell reisebereit.
Apropos Reise: Durch langes Drücken auf die Einschaltaste kann man einen Flugmodus aktivieren, in dem die Bürste auch nicht versehentlich anspringt. Denkt bei der ersten Benutzung daran, dass man die Laifen Wave Pro nach dem Kauf erstmal auf die gleiche Weise entsperren muss.
Die App kommuniziert per Bluetooth mit der Bürste und verzichtet weitgehend auf Schnickschnack. Im Vordergrund steht die Konfiguration der Zahnbürste. Wer detaillierte Reinigungsberichte sucht, ist hier falsch. Die App speichert lediglich Statistiken und bietet in erster Linie umfangreiche Einstellungsoptionen an.
Detaillierte Reinigungsvorgaben
Am wichtigsten sind hier die Vorgaben zur Grundfunktion. Standardmäßig bietet die Laifen Wave Pro drei Reinigungsstufen, für die man jeweils die grundlegende Intensität und das Verhältnis von Schwingung zu Vibration festlegen kann. Optional kann man eine vierte Stufe aktivieren, in der die Zahnbürste dann mit maximaler Frequenz arbeitet.
Zwischen diesen Stufen wählt man an der Bürste selbst durch doppeltes Drücken der Einschalttaste. Durch dreimaliges Drücken kann man zudem zwischen Standard- und dem spürbar kräftigeren Tiefenreinigungsmodus wechseln. Die drei Stufen sind in beiden Modi verfügbar.
An dieser Stelle kurz ein Einwurf zur Bedienung. Es wirkt zumindest anfangs störend, dass die Taste an der Bürste keinen Druckpunkt hat. Auch hier setzt aber nach mehrfacher Benutzung ein Gewöhnungseffekt ein.
Nette Zusatzfeatures als Option
Neben Standardfunktionen wie einer kurzen Unterbrechung, um an den Wechsel des Reinigungsbereichs zu erinnern, lassen sich über die App nette und teils nicht alltägliche Zusatzfunktionen aktivieren. Beispielsweise ein langsamer Start, auch um Zahnpastaspritzer zu vermeiden oder die Borstenschutzfunktion: Hier wird der Bürstenkopf vom Waschbecken weg gedreht, wenn die Zahnbürste steht. Im Liegen dreht sich der Kopf nach oben, um Kontakt mit Oberflächen zu vermeiden.
Für die Reinigung selbst sind zwei Bürstenköpfe im Lieferumfang enthalten: Einer für die Standardreinigung und ein weiterer, mit einem etwas härteren Bürstenset, für die Zahnaufhellung. Der gummiähnliche Kunststoff auf der Rückseite sorgt für ein angenehmes und schonendes Gefühl im Mund. Die Bürste ist zudem mit den Standardköpfen von Laifen kompatibel. Nachschub gibt es beim Hersteller selbst oder bei Amazon.
Lange Akkulaufzeit und kabelloses Laden
Die Akkulaufzeit der Laifen Wave Pro wird mit eindrucksvollen 70 Tagen angegeben. Schon die Vorgänger konnten hier mit hervorragenden Werten punkten und man kann davon ausgehen, dass diese Prognose bei gewöhnlicher Nutzung weitgehend eingehalten wird.
Als Ladezubehör liegt ein kleiner magnetischer Ladeteller bei, der durch einen Saugnapf auch sicher am Waschbecken steht und während des Ladevorgangs eine kleine Lightshow mit pulsierendem LED-Sockel liefert. Allerdings verbringt das Ding bei uns die meiste Zeit in der Schublade und kommt nur dann zum Einsatz, wenn man die Bürste laden muss.
Weiterentwicklung mit Fokus auf Feinschliff
Die Laifen-Zahnbürsten sind aus unserer Sicht nicht nur wegen ihrer außergewöhnlichen Funktionsweise, sondern auch von ihrer Verarbeitung und Ausstattung weiterhin eine klare Empfehlung. Das neue Modell bildet hier keine Ausnahme.
Die Standardmodelle werden bereits zu Preisen um die 60 Euro angeboten. Die neue Wave Pro kostet je nach Ausführung zwischen 99 und 140 Euro. Amazon fährt hier beispielsweise gerade eine Aktion für das Modell in Blau.
Ich hatte vor Jahren mal eine „normale“ elektrische Zahnbürste. Aber irgendwie komme ich immer wieder auf eine herkömmliche Zahnbürste zurück.
War bei mir auch so, kann dir nur den tip geben, Probier die mal aus. Das Schwingen und vibrieren ist ein gamechanger. Ich hab alles auf max. Sie ist echt sehr gut
+1
Ich auch, von elektrischer Oral B auf manuelle Zahnbürste.
Die normale Wave (ohne Pro und ohne Special) ist funktional identisch, oder? Sollte man dann nicht diese kaufen und Geld sparen?
Es gibt ja noch mehr Aspekte als nur den Preis. Falls dir die normale reicht, Kauf sie dir.
Die normale lädt noch per Kabel und hat somit auch nicht die Halterung mit Saugnapf (muss also liegen, es sei denn man druckt sich eine Halterung). Die Features wie drehende Bürste hat auch nur die pro. Muss man halt selbst entscheiden ob man das braucht oder lieber Geld beim alten Modell spart.
Habe den Vorgänger seit Weihnachten. Bin sehr begeistert von der Putz-Leistung, die Einstellungs-Möglichkeiten sind sehr fein einstellbar per App, und dann brachte man die App kaum noch. Allerdings muss gesagt sein dass die gelobte Akku Leistung sehr stark von den Einstellungen abhängt. Ich verwende für maximale Vibrations- und Auf-und-Ab-Stärke, da hält der Akku dann nichts mehr eine Woche oder mehr sondern nur 3 Putz-Einheiten. Stört mich nicht, aber was stört ist, dass das Magsave-artige Ladekabel Schwierigkeiten hat perfekt zu sitzen und dann merkt man erst dass Sie nicht Geladen hat wenn man sie braucht. Vielleicht Montagsgerät, vielleicht der Grund warum die neue eine andere Ladetechnik hat. Sie ist auch sehr klein, mit großen Händen muss man sich da schon etwas dran gewöhnen. Trotzdem finde ich sie klasse, mir keine Brüste hätte ich so sehr das Gefühl von geputzten Zähnen wie mit dieser, weil die halt so abgeht, Vibration plus auf und ab. Kann man natürlich einstellen, aber wenn man das auf und ab nicht möchte braucht man auch die Laifen eigentlich nicht holen.
Wie kann man nach so viel negativen Punkten noch eine solche Zahnbürste Klasse finden???!!!
hihi Brüste
Wenn das Kabel nicht lädt würde ich das reklamieren. Der Sinn ist ja dass die Magnete es an die richtige Stelle befördern und das klappt (bei mir) bislang immer. Habe eine gedruckte Halterung und achte gar nicht darauf bzw sehe es ja nicht mal aber es funktioniert halt einfach …
Ich habe das Vorgängermodel und bin damit zufrieden. Die neuen Features fehlen mir schon etwas. Ergänzend zu dem Beitrag sollte man noch erwähnen, das Es jetzt auch einen Drucksensor gibt und eine Erinnerung an den Kopfwechsel.
Was mir aber kocht gefällt, die neuen Bürstenköpfe sind deutlich größer.
Man kann damit auch kochen? Geijel!
Die neuen Köpfe dürften aber auch auf die alte Bürste passen …
Die Zahnbürste ist top. Gefällt uns auch wesentlich besser als die Oral B Zahnbürsten.
Allerdings sind die Bürstenköpfe von Laifen eine Fehlkonstruktion. Die Aufnahme für die Welle ist nur in die transparenten Bürstenköpfe eingepresst. Uns ist schon mehrmals die weisse Aufnahme beim Abziehen des Bürstenkopfes auf der Welle stecken geblieben.
Ja, das hatte ich auch schon und bin seitdem wieder bei Sonicare
Bei den Pro Zahnbürstenköpfen haben sie das verbessert. Und die kannst du auch auf der normalen Wave benutzen.
Die pro scheint es noch gar nicht zum Nachkaufen zu geben? Unter Zubehör werden auf der Homepage nur die alten angezeigt und dies sind (wie vieles) aktuell auch ausverkauft. Hab deswegen auch schon soniccare gekauft, waren eh billiger.
Hat jemand Erfahrungen im Vergleich zur Curaprox Hydrosonic Pro? Mag die Zahnbürste sehr, finde aber die Zahnbürstenköpfe zu teuer.
Bin immer noch Benutzer einer OldSchool Zahnbürste. Es gibt einen Grund: Habe mal die OralB iQ ausprobiert. Diese Vibrationen sind nicht meins. Arbeitet die hier vorgestellte anders?
Ja.
Eine App für eine Zahnbürste ist grundsätzlich schon Zuviel „Schnickschnack“
Ich empfinde das Putzen mit meiner klassischen Oral-B ohne App ganz angenehm. Muß man wirklich schon morgens im Bad vernetzt sein? Und als letzter Schritt vorm Zu-Bett-Gehen auch? Mir ist schon lästig, daß meine Zahnbürste verschiedene Modi hat. Ich möchte nur einschalten, putzen, ausschalten.
Wie viel verbessert sich das Ergebnis, wenn man eine App nutzt?
Mit einer normalen Zahnbürste für 3€ aus dem Supermarkt werden die Zähne auch sauber
Frag in 10 Jahren mal deinen Zahnarzt, ob du nicht besser eine elektrische Zahnbürste benutzen solltest.
Oder googel mal einfach.
Hab die Wave Pro jetzt seit 3 Wochen und kann nur sagen, die beste die ich je hatte. Hochwertige Materialien (Aluminium-Version), gute Putzergebnisse und starker Akku. Die neuentwickelten Bürstenköpfe sind für mich aber die beste Neuheit, sie verbessern nochmal die Putzergebnisse.
Tatsächlich hab ich mir die Pro vor ~3 Wochen gekauft, als ihr darüber berichtet hattet und einer den Code gepostet hat, mit dem man den Preis auf unter 100€ drücken konnte.
Bisher hatte ich die Oral-B im Einsatz. Schon sehr lange. Sogar schon mal Akku tauschen lassen. Jetzt wäre es wieder soweit gewesen. Deswegen wollte ich mal wieder eine neue Bürste. Die bekannten Features fande ich interessant und auch die Bürsten finde ich preislich ok, wenn man die ersetzen muss.
Nach 3 Wochen kann ich sagen: Mega!
Bin super zufrieden. Ja natürlich ist das auch Spielerei. Aber durchaus sinnvoll. Und eine Zahnbürste updaten und Kalibrieren kann man, muss man aber nicht. Ich habe beides getan und hatte Spaß.
Hauptsache ist natürlich die Reinigung. Und die ist top.
Integration für HomeAssistant gibt’s auch.
Ob ich die Garage automatisch öffnen lasse, wenn Putzziel erreicht, weiß ich nicht. Aber vielleicht fällt mir da auch noch was ein….
Danke auf jeden Fall für den Tip und meine klare Empfehlung.
Lol, ich muss unbedingt meine Zahnbürste in HA integrieren! Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Den Toaster und die Kaffeemaschine starten, die Heizung einschalten, die Rollläden hochfahren, das Elektroauto vor die Tür rollen lassen, … die Möglichkeiten sind unendlich. :)
und das alles beim Zähneputzen? Gradios!
Naja könnte mir schon was vorstellen: Wenn Zahnbürste gestartet wird, liest Alexa mir Nachrichten und das Wetter vor, Kaffeemaschine wird gestartet. Gibt eigentlich viele Möglichkeiten. Muss halt jeder selber wissen.
@Ulf: Interessant. Zum Einen höre ich Radio im Bad (beschränkt sich nicht auf Zähneputzen) und Nachrichten sind da dann auch dabei. Und die Kaffeemaschine ist bei mir eine Siebträgermaschine, die sowieso 24/7 läuft, also allseits bereit ist.
Wobei ich die Nachrichten eher höre, wenn ich im Bad auf dem stillen Örtchen sitze, anstelle mit der elektrischen Zahnbürste im Gesicht herum zu furwerken. Alternativ lese ich die Online-Regionalzeitung lieber am iMac beim gemütlichen Espresso.
Aber jeder, wie er bzw. sie mag.
Ich weiss nicht, was ich mit einer Zahnbürste soll, die eine App-Anbindung hat oder erst Recht nicht, warum ich die in HomeAssistant integrieren soll. Gestern hab ich schon einen Rasierer mit App-Anbindung gesehen, da fehlen mir die Worte.
Lustig wie die Leute immer von besseren Putzergebnissen sprechen. Meine 15€ Aldi Schallzahnbürste putzt genau so gut wie meine Oral B oder Philips Bürsten. Alles nur Marketing.
Und du bist Dr. Best?
Dinge, die die Welt nicht braucht …
So wie Dein Kommentar.
Was bedeutet hier kabellos laden? Meine aktuelle Oclean Elite kann ich via Qi-Lader laden. Ist schon sehr praktisch, da auch die MagSafe Lader meistens mit auf Reisen dabei sind. Ein zusätzliches Kabel oder Ladegerät ist nicht mehr zeitgemäß meiner Meinung nach.
Laden nicht alle elektrischen Zahnbürsten kabellos? Ich verwende schon über 40 Jahre elektrische Zahnbürsten, hatte noch nie eine an ein Kabel angeschlossen. Alle wurden bisher induktiv geladen. Außer die Allererste, die war mit Batterie.
Mal was anderes: frohes Osterfest für das ifun Team und allen anderen auch
Herrlich wie hier Kommentare gelöscht oder nicht freigegeben werden! Erbärmlich!
Was denn nun? Herrlich oder erbärmlich?
Dr.Best , Rossmann , 2,99€
Dass es immer noch Menschen gibt, die wirklich glauben, dass sie mit einer Handzahnbürste genauso effektiv putzen können wie mit einer elektrischen…